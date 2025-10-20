ARÉNA - PODCASTOK
Robert Fico szlovák miniszterelnök az ukrán hivatali partnerével, Julija Szviridenkóval tartott sajtóértekezleten a két ország közös kormányülését követõen Kassán 2025. október 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Zuzana Gogová

Robert Fico: ez számunkra elvesztegetett idő volt

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Valaki át akarja írni a történelmet – állította Robert Fico, amikor arról beszélt, miért megdöbbentő számára, ami pártjának az Európai Szocialisták Pártjából való kizárásához vezetett.

Az Európai Szocialisták Pártja október17-i amszterdami kongresszusán végleg kizárta Robert Fico kormányfő pártját, a Smert. Giacomo Filibeck, a PES főtitkára a szavazás előtt kijelentette, a Smer elmúlt években meghozott intézkedései „súlyosan és határozottan ellentétesek voltak a pártcsalád értékeivel és elveivel”.

A Smer legutóbbi kongresszusán tudomásul vette a kizárásról szóló információkat. A szlovák miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy Stefan Löfven, az Európai Szocialisták Pártjának elnöke egy telefonhívás során számos fenntartást tolmácsolt. Az Európai Szocialisták egyes tagjai például kifogásolták, hogy Fico találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, valamint, hogy ellátogatott Moszkvába és Pekingbe, a második világháború lezárását ünneplő rendezvényekre.

A Smer tagságát korábban már felfüggesztette az Európai Szocialisták Pártja, mert a 2023 októberében született döntés értelmében a párt távolodik a baloldali értékektől, és koalícióra lépett a Szlovák Nemzeti Párttal.

„Hosszú éveken át vitáink voltak ezzel a párttal, kizártak minket, felfüggesztették a tagságunkat, és ma kijelenthetem, hogy ez számunkra elvesztegetett idő volt.

Éppen a brüsszeli Európai Szocialisták Pártja az, amely programjával gyakorlatilag megsemmisítette az autentikus baloldalt az uniós tagországokban” – jelentette ki Robert Fico. Szerinte ezért a helyzetért a nemzeti baloldali pártok is felelősek, amelyek bírálat nélkül átvették a brüsszeli agendát, „amelynek minden normális baloldalit el kell rettentenie”.

Robert Fico szerint a Smer kizárásának fő oka a Szlovák Köztársaság alkotmányának módosítása volt, amely kimondja, hogy két nem létezik, és a házasság egy férfi és egy nő kapcsolatát jelenti. „Az Európai Szocialisták Pártja még a macskák közötti házasságot is jóváhagyná” – jegyezte meg a szlovák miniszterelnök, hozzátéve, hogy a pártot át kellene nevezni az Európai Homoszexuálisok és Háborús Uszítók Pártjára.

„Még megdöbbentőbb volt számomra, hogy szememre vetették a fasizmus feletti győzelem moszkvai és pekingi megünneplését. Egy német európai parlamenti képviselő nyíltan kijelentette, hogy nem lehet baráti kapcsolatban lenni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ezzel pedig kifogásolta a fasizmus feletti győzelem megünneplését is. Valaki át akarja írni a történelmet” – állította Robert Fico.

A miniszterelnök megbízta európai parlamenti képviselőit, hogy tárgyaljanak az Európai Parlament egy másik, vagy egy újonnan alakuló frakcióba való felvételről.

