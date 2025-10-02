ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 2. csütörtök Petra
Vít Rakusan, az Európai Unió soros elnökségét ellátó Csehország belügyminisztere megszólaltatja az ülés kezdetét jelző csengettyűt az európai uniós tagországok belügyminisztereinek brüsszeli tanácskozásán 2022. december 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Orosz befolyás gyanúja merült fel a cseh választás előtt

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Csehország kiterjedt hibrid támadásnak van kitéve Oroszország részéről – jelentette ki Vít Rakušan cseh belügyminiszter és a STAN mozgalom elnöke. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a hét végi parlamenti választások lebonyolítása a lehetséges kibertámadások ellen jól biztosított, az illetékes hatóságok pedig tartalék technikai megoldásokkal is rendelkeznek.

„A cseh belügyminisztérium, akárcsak a többi intézmény, mindent megtett annak érdekében, hogy az országban a választások tisztességesen és biztonságosan menjenek végbe” – mondta a cseh belügyminiszter újságírók előtt. Vít Rakúšan tájékoztatott a választásokkal összefüggésben tett intézkedésekről is. Emlékeztetett, hogy a belügyi tárca feladata a választások technikai és szervezési biztosítása. Ennek érdekében hozták létre az ún. kiberbiztonsági csoportot, melynek feladata a belügyminisztérium joghatósága alá tartozó, a választásokhoz szükséges rendszerek megfigyelése és védelme.

A tárcavezető hozzátette, hogy a választásokat megelőzően és az eredmények hivatalos kihirdetéséig felfüggesztenek minden változtatást az állami rendszerekben, ezzel is biztosítva a rendszer ellenálló képességét és stabilitását.

Vít Rakušan emellett összehívta valamennyi belügyi szervezet képviselőjét, akik a választások lebonyolításának biztosításáért felelősek.

„Biztosíthatom önöket, hogy nagyszabású támadás esetén a hazai kiberinfrastruktúra ellen készen állnak tartalék technikai megoldások, amelyek garantálják, hogy a szavazási folyamat semmilyen módon ne sérüljön” – mondta.

A különféle aggodalmak ellenére a miniszter bízik abban, hogy a cseh választási rendszer ellenálló, és az ország készen áll a voksolás zökkenőmentes lebonyolítására. Megjegyezte azt is, hogy csütörtökön telefonon egyeztetett a jövőbeli moldovai miniszterelnökkel az ottani választások előtti helyzetről és a lehetséges hibrid beavatkozások kockázatáról. Moldovában ugyanis épp a múlt hét végén zajlottak le a választások.

A cseh belügyminiszter reagált a TikTok körül kialakult helyzetre is. A közösségi hálón álhíreket terjesztő hamis fiókok jelentek meg, amelyek szerinte „oroszbarát narratívát” és „az orosz színtérhez közel álló pártokat” támogatnak. „A legjobb módja, hogy megakadályozzuk az orosz hibrid befolyás további erősödését – ahogy azt ma más országokban látjuk –, egyszerűen az, ha demokratikus pártokra szavazunk, amelyek biztosan nem oroszpártiak” – üzente a választóknak.

Csehországban pénteken kezdődnek a kétnapos képviselőházi választások. A felmérések és a sajtó 6-7 párt bejutását valószínűsíti. A választói részvételt 66 százalék körül várják. A voksolás eredményeit szombat estére ígéri a Cseh Statisztikai Hivatal.

