Izrael jelentős kockázatot vállalt a katari támadással – mindegyik fél mást mond

Kommentátorok szerint a közel-keleti konfliktus kiszélesítésével fenyeget Izrael támadása a Hamász palesztin politikai és terrorszervezet Katarban tárgyaló vezetői ellen.

Az egyik célpont maga Halil al-Hajja, a szervezet gázai főnöke volt, de a Hamász szerint tárgyalóküldöttségük túlélte a támadást. Ugyanakkor hat ember, köztük a Hamász-főnök fia és egy katari biztonsági személy életét vesztette.

A parányi Öböl-állam azonnal elítélte és „a nemzetközi jog durva megsértésének és gyávának” nevezte a támadást.

A katari területen a legnagyobb regionális támaszpontját fenntartó Egyesült Államok azt állította, figyelmeztette Dohát a támadásra, a katari kormányfő, Mohamed bin Abdulrahman el-Tháni szerint azonban tíz perccel az akció után kaptak hívást Washingtonból. Országa „fenntartja a jogot a válaszra” – tette hozzá.

A Fehér Ház szóvivője közben „sajnálatosnak” nevezte az „erős és szuverén szövetségese és barátja, Katar” ellen indított támadást – azaz, nyíltan bírálta másik erős szövetségesét. Karoline Leavitt elnöki szóvivő szerint Trump „nagyon rosszul” fogadta az akció hírét és a támadás „nem segíti Izrael vagy Amerika céljait”.

Maga Donald Trump szerint a Pentagon szólt neki, hogy az izraeliek támadást indítottak a gázai háború lezárásáról szóló tárgyalásokra készülő Hamász-küldöttség ellen.

A BBC kétségbe vonta, hogy az amerikaiak ne tudtak volna előre a támadásról, épp amiatt, hogy drága haditechnikájuk és amerikai személyzet tartózkodik katari bázisukon. Az izraeli harci gépeknek egy sor ország felett kellett átrepülniük és megtenniük több, mint kétezer kilométert, mire beléptek a katari légtérbe.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ugyanakkor arról beszélt, hogy a Hamász vezetés közel két éve, ugyanazon a helyszínen ünnepelte emberei Dél-Izraelben végrehajtott brutális mészárlását. „A terrorvezérek többé sehol sem élveznek immunitást” – mondta és Donald Trump béketervének elfogadására szólította fel a gázai lakosságot. Hozzátette, hogy

az általa precíziósnak nevezett támadás egy dohai épület ellen „egy teljesen önálló izraeli akció volt”.

Az izraeli média szerint ugyanakkor Donald Trump áldását adta rá, két nappal azután, hogy „utoljára figyelmeztette” a Hamászt. A szervezet nem sokkal a bombázás előtt vállalta magára a felelősséget egy hat halálos áldozatot követelő jeruzsálemi támadásért.

Szaúd-Arábia – amelynek Izraelhez való diplomáciai közeledését – zátonyra futtatta a Hamász két évvel ezelőtti vérfürdője - „totális szolidaritásáról” biztosította Katart és azt mondta, hogy minden segítséget megad neki. Az izraeli támadást elítélte az ENSZ és a brit kormány is, amely szerint ezzel „megsértették Katar szuverenitását.”