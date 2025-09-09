ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.81
usd:
334.78
bux:
103029.7
2025. szeptember 9. kedd Ádám
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Növekszik a cigaretták feketepiaca Szlovákiában

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Szlovákiában továbbra is történelmi ütemben nő a csempészett és hamisított cigaretták száma. A nyáron mért adatok szerint a termékek között az adózatlan cigaretták aránya elérte a 7,7 százalékot. Ez az állam számára évente mintegy 95 millió euró (37 milliárd forint) bevételkiesést jelent.

Napjainkban átlagosan minden tizenharmadik forgalomba kerülő cigarettásdoboz szlovák zárjegy nélkül kerül a piacra – számolt be a Márkás Termékeket Gyártók Szlovákiai Szövetsége az „Empty Packs Survey” kutatás adatai alapján.

Az adózatlan cigaretták különböző forrásból származnak. Egy részüket legális behozatal teszi ki, amikor a fogyasztók utazásaik vagy külföldi vásárlásaik során kihasználják az árkülönbségeket. A szövetség szerint azonban problémásabbak azok a szervezett csoportok, amelyek nagy mennyiségben csempészik be illegálisan a más piacokra szánt termékeket.

A világjárvány és az ukrajnai háború előtt ezek a behozatalok főként a volt szovjet területekről érkeztek, és jelentősen hozzájárultak a szürkegazdaság növekedéséhez.

„Az elmúlt években azonban rendkívül riasztó módon megnőtt a hamisítványok aránya, vagyis azoké a cigarettáké, amelyeket illegális gyárakban – gyakran közvetlenül Szlovákiában – állítanak elő, és ismert márkákat utánoznak”

– mondta Lubomír Tuchscher, a Márkás Termékeket Gyártók Szlovákiai Szövetségének elnöke.

A jövedékiadó hatékony beszedéséről és az illegális piac elleni küzdelemről szóló vitában a szövetség szerint fontos figyelembe venni az előkészítés alatt álló jogszabály-módosításokat is, amelyek az ízesítések tilalmára vonatkoznak az elektronikus cigaretták és a nikotinos tasakok esetében. Bár a javaslat célja a fiatalok védelme a függőséget okozó anyagoktól, a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az intézkedéseknek előre nem látható gazdasági következményei is lehetnek.

A szövetség rámutatott, hogy Észtországban vagy Dániában, ahol az ízesítéseket már több éve tiltják, a fogyasztók továbbra is keresik ezeket a termékeket, de a legális piacon kívül. Ott

az ízesített áruk a piac akár 60 százalékát is kitehetik, de minden adóbevétel nélkül az állam számára.

Szlovákia esetében egy hasonló folyamat évente több tízmillió eurós jövedékiadó-kiesést, valamint a szürkegazdaság további növekedését eredményezheti az alternatív nikotintermékek területén – zárta közleményét a szövetség.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Növekszik a cigaretták feketepiaca Szlovákiában

szlovákia

cigaretta

feketepiac

dohány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Vasas Gábor: a Balaton nem fog kiszáradni, de algásodás és árvaszúnyograjzás lesz

Vasas Gábor: a Balaton nem fog kiszáradni, de algásodás és árvaszúnyograjzás lesz

A Balaton ügye mindenkit érdekel, Vasas Gábor professzor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában részletesen beszélt a problémákról, a vizet tisztító, de roppant zavaró árvaszúnyogokról, a vízszint játékáról, az invazív fajok jelentette veszélyről, a nádasok fontosságáról és arról is, miért nem lehet kotrással rendezni a tó vizének problémáit.
 

Cincérek támadnak a Balatonnál, menthetetlen a helyzet

Copernicus: rekord meleg volt az idei augusztus

VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.09. kedd, 18:00
Gulyás Balázs
a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a magyar inflációs adat - Mutatjuk a piaci reakcókat

Itt a magyar inflációs adat - Mutatjuk a piaci reakcókat

Az ázsiai tőzsdéken többnyire esést láthatunk kedd reggel, ezt követően Európában óvatos emelkedést láthatunk. A francia börze emelkedik azt követően, hogy kormányválság alakult ki az országban. Idehaza is jó a hangulat, a hétfői kereskedés után kedden is raliznak a Rába részvényei, miután a 4iG többségi részesedést szerez a vállalatban. Idehaza az augusztusi inflációs adatra volt érdemes figyelni reggel, míg külföldön az amerikai munkaerőpiaci adatok éves revíziójára figyelnek a befektetők. Utóbbi különösen azért fontos, mivel az elmúlt hónapokban nagyon rossz számok érkeztek az Egyesült Államok munkaerőpiacáról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Levonulással fenyegeti a szurkolókat az angol sztárfocista: ha ez történik, nem játszanak

Levonulással fenyegeti a szurkolókat az angol sztárfocista: ha ez történik, nem játszanak

Harry Kane kijelentette, hogy az angol válogatott kész elhagyni a pályát, ha a szerb szurkolók rasszista megnyilvánulásokkal illetnék a játékosokat a belgrádi vb-selejtezőn.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US lawmakers release Epstein 'birthday book' with alleged Trump note

US lawmakers release Epstein 'birthday book' with alleged Trump note

The White House says the president did not draw the picture or sign the note, after it was published on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 8. 21:26
Moszkva újabb nagy félelme: formálódik az „ázsiai NATO”
2025. szeptember 8. 13:54
Csehországi választások: kevesebben akarnak levélben szavazni, mint várták
×
×
×
×