Növekszik a cigaretták feketepiaca Szlovákiában

Napjainkban átlagosan minden tizenharmadik forgalomba kerülő cigarettásdoboz szlovák zárjegy nélkül kerül a piacra – számolt be a Márkás Termékeket Gyártók Szlovákiai Szövetsége az „Empty Packs Survey” kutatás adatai alapján.

Az adózatlan cigaretták különböző forrásból származnak. Egy részüket legális behozatal teszi ki, amikor a fogyasztók utazásaik vagy külföldi vásárlásaik során kihasználják az árkülönbségeket. A szövetség szerint azonban problémásabbak azok a szervezett csoportok, amelyek nagy mennyiségben csempészik be illegálisan a más piacokra szánt termékeket.

A világjárvány és az ukrajnai háború előtt ezek a behozatalok főként a volt szovjet területekről érkeztek, és jelentősen hozzájárultak a szürkegazdaság növekedéséhez.

„Az elmúlt években azonban rendkívül riasztó módon megnőtt a hamisítványok aránya, vagyis azoké a cigarettáké, amelyeket illegális gyárakban – gyakran közvetlenül Szlovákiában – állítanak elő, és ismert márkákat utánoznak”

– mondta Lubomír Tuchscher, a Márkás Termékeket Gyártók Szlovákiai Szövetségének elnöke.

A jövedékiadó hatékony beszedéséről és az illegális piac elleni küzdelemről szóló vitában a szövetség szerint fontos figyelembe venni az előkészítés alatt álló jogszabály-módosításokat is, amelyek az ízesítések tilalmára vonatkoznak az elektronikus cigaretták és a nikotinos tasakok esetében. Bár a javaslat célja a fiatalok védelme a függőséget okozó anyagoktól, a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az intézkedéseknek előre nem látható gazdasági következményei is lehetnek.

A szövetség rámutatott, hogy Észtországban vagy Dániában, ahol az ízesítéseket már több éve tiltják, a fogyasztók továbbra is keresik ezeket a termékeket, de a legális piacon kívül. Ott

az ízesített áruk a piac akár 60 százalékát is kitehetik, de minden adóbevétel nélkül az állam számára.

Szlovákia esetében egy hasonló folyamat évente több tízmillió eurós jövedékiadó-kiesést, valamint a szürkegazdaság további növekedését eredményezheti az alternatív nikotintermékek területén – zárta közleményét a szövetség.