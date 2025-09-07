A világpolitika legkínosabb „forró mikrofonos” pillanatai

1. Ronald Reagan – „Öt perc múlva bombázunk…” (1984)

Egy rádiós beszéd előtti hangpróbán a néhai Reagan elnök viccesnek szánt megjegyzést tett „Honfitársaim, aláírtam a törvényt, amely örökre törvényen kívül helyezi Oroszországot. Öt perc múlva kezdjük a bombázást.” Bár tréfának szánta, a kiszivárgás komoly hidegháborús feszültséget keltett.

2. Jacques Chirac – őszinte vélemény a brit konyháról (2005)

A néhai francia elnök, azt gondolva, hogy már ki van kapcsolva a mikrofonja, ezt a megjegyzést tette a brit konyhaművészetről: „Finnország után Nagy-Britanniának van a legrosszabb konyhája… Egyetlen hozzájárulásuk a mezőgazdasághoz a kergemarhakór.” A magánbeszélgetésből országos botrány lett.

3. Sarkozy és Obama Netanjahuról (2011)

A G20-csúcson Sarkozy francia elnök arról panaszkodott az amerikainak, hogy az izraeli miniszterelnök nem mond igazat: „Ki nem állhatom, hazudozó.” Obama így reagált: „Te már unod őt, hát még én, nekem minden nap vele kell foglalkoznom.”

4. Gordon Brown – „Bigott nő” (2010)

A brit miniszterelnök egy választópolgárral folytatott találkozó után, azt gondolva, hogy nincs adásban – a Sky News mikrofonját magán felejtve – „bigott nőnek” nevezte a hölgyet. Ahogy a britek egy részének most sem tetszik a migráció, akkor sem tetszett. A nő ezt a kérdést tette fel: „Ez a sok kelet-európai, honnan áradnak ide ezek?” Brown a megjegyzésével jól megégette magát, és bár személyesen kért később bocsánatot, az eset hatalmas felháborodást váltott ki, és hozzájárult választási vereségéhez.

5. John Major – „Nem akarunk még három szemétládát…” (1993)

A brit kormányfő dühösen panaszkodott a kabinet euroszkeptikus tagjaira, akiket „szemétládáknak” nevezett. A kiszivárgás feltárta a kormány belső feszültségeit.

6. Joe Biden – „Ez egy k… nagy dolog” (2010)

Az alelnök akkor súgta ezt oda Obamának, amikor az aláírta az egészségbiztosítási reformot: Balszerencséjére a mikrofon persze mindent rögzített.

7. Barack Obama Kanye Westről (2009)

Egy nem hivatalos interjúrészletben Obama így jellemezte a rapper botrányos színpadi akcióját: „Ez egy seggfej.” A kiszólás azonnal bejárta az internetet.

8. George W. Bush – „Yo, Blair!” (2006)

A G8-csúcson Bush amerikai elnök laza stílusban üdvözölte Tony Blairt: „Yo, Blair!”, majd szokatlanul nyersen beszélt a Közel-Keletről. A diplomácia világában trágár modor – hogy mit csináljon, illetve ne csináljon a Hezbollah Szíriában – megrökönyödést váltott ki.

9. Macron a haiti vezetőkről – „Totális idióták” (2024)

A francia elnök egy G20-csúcson sértő szavakkal illette Haiti átmeneti tanácsát. Az ügyből azonnal diplomáciai botrány kerekedett.

10. Joe Biden újságíróhoz: „Hülye állat” (2022)

Amikor egy Fox News riporter az inflációról kérdezte, Biden félhangosan, körülbelül ezt dörmögte az orra alá. A felvétel villámgyorsan elterjedt a médiában.