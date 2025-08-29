ARÉNA
2025. augusztus 29. péntek
A Fehér Ház által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (j) és J.D. Vance amerikai alelnök a washingtoni Fehér Ház titkosszolgálati komplexumában, a Situation Roomban 2025. június 21-én. Az amerikai haderő légitámadást hajtott végre Iránban, az ország urándúsító létesítményei teljes mértékben elpusztultak.
Nyitókép: -

Vance kész átvenni az elnökséget „egy borzalmas tragédia esetén”

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Meglepő kijelentést tett JD Vance arról, hogy kész lehet átvenni a stafétabotot Donald Trumptól. Az amerikai alelnök erről egy televíziós interjúban beszélt.

Donald Trump részben arra építette elnökválasztási kampányát, hogy egykori ellenfele, Joe Biden egészségi állapotát és kognitív képességeit bírálta – amíg az idős elnök volt az ellenfele.

Most, úgy tűnik, ellene is alkalmazzák ezt, mert spekulációk indultak meg az egészségi állapotáról. Trump az eddigi rangidős, ha azt nézzük, hogy mikor vette át az elnökséget: Biden 78, míg ő most 79 évesen lett (igaz, másodszor) elnök.

Előrelátó magatartás vagy helyezkedés Vance részéről, amit most mondott?

Az alelnök úgy fogalmazott, hogy „kész átvenni az elnökséget, ha Isten ments, egy borzalmas tragédia történik” – ami alatt azt értette, hogy Donald Trumppal.

A USA Today című lapnak adott terjedelmes interjúban gyorsan sietett leszögezni, hogy a jelenlegi elnök „hihetetlenül jó egészségnek örvend” az erről szóló kérdések ellenére.

„Fantasztikus energiája van... miközben a környezetében dolgozó legtöbb ember fiatalabb nála, szerintem az elnök az utolsó, aki aludni megy, ő az utolsó ember, aki éjszaka is hívásokat bonyolít és ő az első, aki reggel elkezd telefonálni” – magyarázta.

Majd jött a megjegyzés, amire sokan felvonhatják a szemöldöküket: „Igen, történnek borzalmas tragédiák de biztos vagyok benne, hogy az Egyesült Államok elnöke jó bőrben van és kitölti fennmaradó hivatali időszakát és nagyszerű dolgokat visz végbe az amerikai nép számára”.

„És, ha Isten ments, egy borzalmas tragédia történik, akkor szerintem nincs jobb gyakorlati tréning, mint amin én átmentem az elmúlt 200 napban”

– mondta Vance.

Az amerikai alkotmány szerint az alelnök veszi át az összes elnöki funkciót, ha az elnök hivatali ideje alatt meghal, lemond vagy eltávolítják. Eddig ez kilenc alkalommal történt meg az amerikai történelemben.

1923-ban, amikor Warren Harding elnök meghalt, alelnöke, Calvin Coolidge vette át a hivatalát – emlékeztet az Independent. Legutóbb pedig, Richard Nixonnak a Watergate lehallgatási botrány utáni 1974-es lemondása után ült az elnöki székbe a helyettese, Gerald Ford.

Trump egészségi állapotáról azért indult meg spekuláció, mert furcsa zúzódásokat láttak a kezén – amik arra emlékeztettek, amiket a brit II. Erzsébet királynőn láttak, egy nappal a halála előtt...

Később pedig arról pletykáltak, hogy Trump a zúzódásokat sminkkel próbája elrejteni. A Fehér Ház szóvivője erre azt mondta, hogy az elnök „folyamatosan dolgozik, minden nap, egész nap emberekkel fog kezet”. Később azt is lehetett látni, hogy nagyon megdagadt a bokája, amire orvosa azt a magyarázatot adta, hogy a duzzanatot „krónikus vénás elégtelenség” okozta, amely Trump életkorában „jóindulatú és gyakori jelenségnek számít”.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Vance kész átvenni az elnökséget „egy borzalmas tragédia esetén"

egyesült államok

donald trump

elnök

j. d. vance

