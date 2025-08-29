A cseh fiatalok Európa bajnokai a közösségi médiában, de nem boldogok tőle

A csehek 57 százaléka érzi jónak a mentális állapotát, ami elmarad az európai átlagtól. Svájcban például a lakosság háromnegyede, Franciaországban pedig több mint 70 százaléka vallotta magát kiegyensúlyozottnak – írja a STADA Health Report friss nemzetközi kutatása.

A tanulmányból kiderül: Csehországban sokan nem mernek szakemberhez fordulni, ha lelki gondjaik vannak. Bár a lakosság több mint 40 százaléka küzd valamilyen mentális nehézséggel, mindössze 6 százalékuk kér segítséget. A legnagyobb akadály a pénz. Majdnem minden második ember egyszerűen nem engedheti meg magának a terápiát.

Külön figyelmet érdemel a fiatalok közösségi médiahasználata. Míg Európában a 35 év alattiak 44 százaléka vallja be, hogy túl sok időt tölt a közösségi hálókon, Csehországban ez az arány 76 százalék, ez a legmagasabb érték egész Európában. A dobogóra még a dánok kerültek fel 72, valamint a franciák 66 százalékkal. A legkevesebb túlhasználatot a portugálok vallották be.

A fiatal csehek közel fele naponta kényszeresen ellenőrzi a közösségi oldalakat, de tényleges függőséget csupán minden hetedik ismer el magáról.

Ők mindenekelőtt azt vallják, hogy a közösségi oldalak lehetőséget adnak a mindennapi valóságból való menekülésre.

A felmérés az alkoholfogyasztásra is kitért, a csehek egyharmada hetente, közel ötöde pedig heti több alkalommal iszik, hat százalékuk napi szinten fogyaszt alkoholt, sokan stresszoldásként vagy hangulatjavítás céljából nyúlnak a pohár után.

Pozitív fejlemény, hogy a megelőzés területén egyre jobb a helyzet, egy év alatt 61-ről 75 százalékra nőtt azok aránya, akik részt vesznek szűrővizsgálatokon. A férfiaknál különösen nagy az előrelépés, Csehországban tízből heten járnak szűrésekre, ami messze meghaladja az európai átlagot.

Összességében a kép vegyes, bár a csehek közel háromnegyede próbál valamilyen formában egészségesebben élni, a régióban továbbra is sereghajtónak számítanak. A legjobb eredményt a spanyolok érték el, közülük majdnem 70 százalék tartja egészségesnek az életmódját. A csehek közül ezzel szemben minden 12. ember számára egyáltalán nem fontos az egészséges életmód, ami kétszerese az európai átlagnak.