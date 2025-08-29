ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.43
usd:
338.9
bux:
102554.62
2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Young beautiful smiling woman using smart phone lying on the couch. Concept of freelance job, home office. Female using technology for learning, shopping, e-commerce, communication, social media
Nyitókép: Artsyslik/Getty Images

A cseh fiatalok Európa bajnokai a közösségi médiában, de nem boldogok tőle

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A szegényebbek ritkábban vallják magukat egészségesnek, a mentális egészség szoros összefüggést mutat az anyagi helyzettel. A csehek kevesebb mint egyharmada mondhatja el magáról, hogy egészséges életmódot folytat – derült ki egy friss nemzetközi kutatásból.

A csehek 57 százaléka érzi jónak a mentális állapotát, ami elmarad az európai átlagtól. Svájcban például a lakosság háromnegyede, Franciaországban pedig több mint 70 százaléka vallotta magát kiegyensúlyozottnak – írja a STADA Health Report friss nemzetközi kutatása.

A tanulmányból kiderül: Csehországban sokan nem mernek szakemberhez fordulni, ha lelki gondjaik vannak. Bár a lakosság több mint 40 százaléka küzd valamilyen mentális nehézséggel, mindössze 6 százalékuk kér segítséget. A legnagyobb akadály a pénz. Majdnem minden második ember egyszerűen nem engedheti meg magának a terápiát.

Külön figyelmet érdemel a fiatalok közösségi médiahasználata. Míg Európában a 35 év alattiak 44 százaléka vallja be, hogy túl sok időt tölt a közösségi hálókon, Csehországban ez az arány 76 százalék, ez a legmagasabb érték egész Európában. A dobogóra még a dánok kerültek fel 72, valamint a franciák 66 százalékkal. A legkevesebb túlhasználatot a portugálok vallották be.

A fiatal csehek közel fele naponta kényszeresen ellenőrzi a közösségi oldalakat, de tényleges függőséget csupán minden hetedik ismer el magáról.

Ők mindenekelőtt azt vallják, hogy a közösségi oldalak lehetőséget adnak a mindennapi valóságból való menekülésre.

A felmérés az alkoholfogyasztásra is kitért, a csehek egyharmada hetente, közel ötöde pedig heti több alkalommal iszik, hat százalékuk napi szinten fogyaszt alkoholt, sokan stresszoldásként vagy hangulatjavítás céljából nyúlnak a pohár után.

Pozitív fejlemény, hogy a megelőzés területén egyre jobb a helyzet, egy év alatt 61-ről 75 százalékra nőtt azok aránya, akik részt vesznek szűrővizsgálatokon. A férfiaknál különösen nagy az előrelépés, Csehországban tízből heten járnak szűrésekre, ami messze meghaladja az európai átlagot.

Összességében a kép vegyes, bár a csehek közel háromnegyede próbál valamilyen formában egészségesebben élni, a régióban továbbra is sereghajtónak számítanak. A legjobb eredményt a spanyolok érték el, közülük majdnem 70 százalék tartja egészségesnek az életmódját. A csehek közül ezzel szemben minden 12. ember számára egyáltalán nem fontos az egészséges életmód, ami kétszerese az európai átlagnak.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    A cseh fiatalok Európa bajnokai a közösségi médiában, de nem boldogok tőle

felmérés

kutatás

egészséges életmód

alkohol

közösségi média

mentális egészség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ütközőzónát javasol több európai NATO-tagállam Ukrajna és Oroszország között

Ütközőzónát javasol több európai NATO-tagállam Ukrajna és Oroszország között

A két háborúzó fél hadseregei közötti legalább 40 kilométer széles fegyvermentes övezet létrehozás lehetne a béke felé tett első és legfontosabb lépés – közölték európai diplomaták.
 

Most jött el a NATO-tagállamok nagy számonkérése

Még be is perelik Ukrajnát

Az USA rengeteg fegyvert szállít Ukrajnának, de nem ingyen

Az amerikai elnök szerint talán még nem jött el a béke ideje Ukrajnában

Biztos, ami biztos, kilőtték az oroszok ezt a kijevi török dróngyárat is

Acél sündisznóvá kell válnia Ukrajnának – Von der Leyen az ukrán és az amerikai elnökkel egyeztetett

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Összeomolhat Európa egyik utolsó vörös bástyája – Érik a szélsőjobboldal hatalomra kerülése?

Összeomolhat Európa egyik utolsó vörös bástyája – Érik a szélsőjobboldal hatalomra kerülése?

Az ideológiai spektrumon napjainkban jobbra tolódó Európában túlzás nélkül nyilváníthatjuk "veszélyeztetett állatfajnak" a legalább balközép vagy baloldali kormány- vagy államfőket. Miután Svédországban és Finnországban, aztán tavaly Portugáliában, idén pedig Németországban is kiestek a hatalomból a szociáldemokrata vagy szocialista pártok, az uniós országvezetőket tömörítő Európai Tanácsban csupán három baloldali politikus ül Spanyolország, Dánia és Málta képviseletében – a tanács elnöke, a volt portugál miniszterelnök, António Costán kívül. Az összképen az sem szépít, ha nem uniós országként hozzávesszük a napokon belül urnákhoz járuló Norvégiát vagy az Egyesült Királyságot, ahol Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök bőszen keresi a kiutat a népszerűtlenségi spirálból. A baloldal napjai viszont az egyik utolsó fellegvárban, Spanyolországban is meg lehetnek számlálva: Pedro Sánchez miniszterelnök és pártja gyors egymásutánban keveredett újabb és újabb korrupciós botrányba, az ellenzéki pártok időközi választások kiírását követelik, miközben a radikális jobboldali Vox támogatottsága is lassan, de biztosan kúszik egyre magasabbra a közvélemény-kutatásokban. Kimászhat még a gödörből a politikai túlélőmesterként elhíresült Sánchez, vagy hamarosan az egész Ibériai-félszigetet beveszi a jobboldal?

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb durva drágulás élesedik Trump vámjai miatt: milliók fizethetnek többet a kedvencükért

Újabb durva drágulás élesedik Trump vámjai miatt: milliók fizethetnek többet a kedvencükért

A lépés felerősítette azokat az aggodalmakat, hogy az USA védővámpolitikája ellátási nehézségeket okozhat a játékpiacon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Thai court removes PM over leaked phone call with Cambodian leader

Thai court removes PM over leaked phone call with Cambodian leader

Court rules Paetongtarn Shinawatra breached ethics guidelines in a call where she called Cambodia's ex-leader Hun Sen "uncle" and criticised the Thai army.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 29. 17:22
Vance kész átvenni az elnökséget „egy borzalmas tragédia esetén”
2025. augusztus 29. 07:42
Nigel Farage futószalagja: 600 ezer illegális migránst toloncolna ki
×
×
×
×