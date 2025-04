Itt a civilek elleni drónháború: celebeket figyelnek, betöréseket terveznek velük

Emilia Clarke brit színésznő, a Trónok harcának sztárja épp a kaliforniai Venice-ben ült háza kanapéján, amikor zümmögő hangra figyelt fel. A HBO-sorozatban a Sárkányok anyjaként ismert Clarke kinézett az ablakon, de nem valamiféle pikkelyes szörnyeggel találta szemben magát, hanem egy drónnal, amely a nappali ablaka előtt lebegett.

„Egy drón néz be a házamba!”

– kiáltott fel döbbenten Clarke. „Hát ez hátborzongató!” – idézte szavaid a Hollywood Reporter. Clarke valószínűleg jobban megrettent, mint amikor a zöld háttér előtt a stúdióban kellett imitálnia, hogy egy sárkány hátán száll.

emília clarke entregando várias expressões e emoções de raiva, fazendo todos acreditar que ela estava em cima de um dragão em fúria e tudo isso em meio a uma tela verde, surreal como aqui está entregou muito na atuação. pic.twitter.com/PETKz7I2PU — Helena (@moornning) February 16, 2024

Miután a drón kezelője észrevette, hogy a gépet észrevették, gyorsan elrepült. De nem adta fel, húsz perccel később visszatért. Clarke-ot alaposan felzaklatta az eset. Mindez még 2019-ben történt – négy évvel az után, hogy Kaliforniában törvényben tiltották meg a drónok gazdáinak, hogy magánterület fölé repüljenek be.

Drága biztonsági rendszerek a drónos kukkolás ellen

Az illegális drónhasználat azonban nemcsak hogy folytatódott, de más államokban elfogadott szigorú törvények ellenére még jobban elterjedt – mondta Mike Fraietta, az amerikai Szövetségi Légügyi Felügyelet, az FAA drónpilótája és a Gargoyle Systems biztonsági cég alapítója.

A privátszférát sértő repülő szerkezetek miatt egyre inkább elterjednek a drónelhárító rendszerek, amelyekkel főleg vállalatok, rendezvények szervezői igyekeznek biztosítani a légterüket. A profi, katonai szintű rendszerek – amilyeneket például a sporteseményeken használnak – körülbelül 200 ezer dollárba kerülhetnek – írja a HR.

I'm supposed to be leaving to finish Christmas shopping for the kids, but I can't stop thinking about what is going on in our skies. At 4:41AM, my 15yo son woke up to a drone hovering in our yard, level with his window.



He said it "looked at him." Let me explain:?? pic.twitter.com/5onlPh6zCQ — Steve Skojec (@SteveSkojec) December 20, 2024

Fraietta szerint nagyságrendekkel nőttek a drónokkal a szabálysértések. „Megszülettek a törvények, de ez nem feltétlenül állítja meg őket. Különösen New York és Austin toronyházaiban, ahol az emberek azt hiszik, hogy olyan magasan vannak, hogy senki sem láthatja őket. De a drónoknak ez nem gond” – mondta.

Harry herceg és felesége, Meghan 2020-ban többször is hívta a Los Angeles-i rendőrséget a kukkoló drónok miatt.

A zümmögő szerkezetek pilótái azonban nem adják fel, továbbra is berepülnek a filmforgatások helyszínei fölé. Ryan Reynolds, a Deadpool & Rozsomák sztárja elmondta, hogy a szereplőnek volt egy óvóhelyre történő menekülési terve arra az esetre, ha valaki drónt látott volna egy-egy kulcsjelenet forgatása közben.

Nemrég megjelent egy videó, amelyen Drake, a rapper a magasan található lakásából próbál elzavarni egy kémkoptert. Bár erről kiderült, hogy megrendezett dolog volt, a klip méginkább kihangsúlyozta, mennyire nem szent a magánélet a drónos lesivideósok számára.

Someone Flew a Drone into Drake’s Penthouse… but who was behind the controls? ❓



Watch the full video to uncover the mystery@Drake pic.twitter.com/2VFishwRCr — Dogs Community ? (@realDogsHouse) February 20, 2025

Reszkessetek a betörőktől!

Drónokat nem csak a kukkolók és paparazzók alkalmazzák. Jelentések szerint immár a bűnözők a segítségükkel térképezik fel a helyszíneket és figyelik a betörések során, hogy kezd-e forróvá válni a lábuk alatt a talaj.

Los Angeles megye seriffjének hivatala novemberben közölte, hogy drónokat használtak egy ranch kifosztásánál. Ugyanebben az időben az AP hírügynökség megszerezte az NBA által a csapatok tisztviselőinek küldött feljegyzést, amelyben arra figyelmeztettek, hogy

„dél-amerikai rablóbandák” drónokat és más technikai eszközöket vetnek be a gazdag játékosok ellen.

Szintén tavaly a San Diego Union Tribune című lap arról számolt be, hogy feltehetően drónokat használtak tengerparti házakba történő betöréseknél.

Kit kell hívni? A drónírtókat!

Siete Hamminga, a hollandiai székhelyű, csúcskategóriás felderítő rendszereket értékesítő Robin Radar vezérigazgatója szerint Európában is történtek drónos betörések.

„Nem hiszem, hogy nagyon gyakori lenne, de számos olyan esetet láttunk, amikor drónokat használtak felderítésre. A segítségükkel ki tudják kémlelni, mennyire védett egy otthon és valós időben is használhatók, hogy segítsenek figyelmeztetni, amikor el kell tűnni onnan” – mondta a Hollywood Reporternek.

• Civil Liability: Operating a drone in a way that invades someone’s privacy or causes damage can lead to lawsuits.



Read more ? https://t.co/p48gtWah6W#DroneLaws #EnsureSafe #LegalOperations pic.twitter.com/dgpGW6tWli — Peter J. Lamont, Esq. (@pjllaw) March 28, 2025

A dróntechnológia gyors fejlődését – tragikus módon – az ukrajnai háború segíti elő. Az Európai Külkapcsolati Tanács szerint az elmúlt három évben több mint száz különböző típusú drónt használtak a konfliktusban.

„A konfliktusövezetekből származó innovációval kapcsolatban az az ijesztő, hogy a drónokat egyre nehezebb felderíteni és hihetetlenül gyorsan változik a helyzet”

– mondja Mike Fraietta, állítása szerint nemrég ukrán drónkezelőkkel tesztelt egy fejlesztés alatt álló polgári védelmi rendszert.

A drónokat jellemzően a zajuk vagy az üzemeltető által az irányításukhoz használt rádiófrekvencia alapján észlelik.

Fraietta szerint a technológia háromféle újítást hozott:

mesterséges intelligencia segítségével előre beprogramozzák az útvonal egy részét és így nem kell az árulkodó rádiójelre hagyatkozni,

egyre zajtalanabbá teszik az eszközök szárnyait,

vékony, üvegszálas huzalon küldik neki jeleket.

(Az oroszok ezzel az újítással lepték meg a korábban a drónok terén előnyben lévő ukránokat: akár több kilométerre kitekeredő vékony zsinór segítségével vezetik rá az FPV-drónokat az ellenséges harcosokra és járművekre.)

„Egy madzagos drón elsőre bután hangzik – mondta Fraietta – De ezek üvegszálas vezetékek, amelyek 4K-s streaminget is lehetővé tesznek, és a drónt a rádiófrekvenciát kereső rendőrség nem érzékeli az eszközöket. Így sokkal gyorsabban és csendesebben tudnak lelépni, mint akár egy éve.”

Szerencsére ez a fajta dróntechnológia még nem annyira fenyegető a polgári életben. Egyelőre, mondják a szakértők.

Az Egyesült Államokban már be lehet jelenteni, ha az ember egy otthona után kémkedő drónt lát. Ez még nem garancia arra, hogy őrizetbe is veszik az üzemeltetőjét, de a kiérkező járőr talán elveheti a magánlaksértő kedvét a további akcióktól, mivel rögzíthetik az esetet és az adatokat később terhelő bizonyítékként felhasználhatják.

A Hollywood Reporter szerint már elérhetők a piacon rádiófrekvenciás vagy radaros drónérzékelő rendszerek, nem túl olcsón, „jóval százezer dollár alatti áron”. Lehet, hogy drágák, de a rádióhullámos megfigyelés a drónok több mint 90 százalékát detektálja. A radart használó rendszerek már gyakorlatilag mindegyiket, de ezeknek már félmillió dollár az ára.

Fraietta és versenytársai olyan, megfizethető árú rendszereket is fejlesztenek, amelyek képesek nyomon követni a drónok repülési mintázatát, és integrálhatók az okosotthon-technológiával, azaz le tudják húzni a redőnyöket és villogtatni a világítást.

Az egyetlen dolog, amit (jogi értelemben) nem tehet meg az áldozat, hogy lelövi vagy más erőszakos módszerrel hatástalanítja a drónt, még annak ellenére sem, hogy a magánterülete felett repül.

Az amerikai szabályrendszer értelmében a drónok légi járműnek minősülnek, és a drónok lelövése sérti az ezek elleni szabotázsáról szóló törvényt. „Jobb elkerülni, hogy ez alapján vádat emeljenek az ember ellen” – jegyezte meg Fraietta.

„Ha meg akarja védeni a területét a nemkívánatos drónoktól, akkor inkább válassza az okos biztonsági megoldásokat és a puskát” – javasolta az amerikai ügyfeleknek a saját elhárítórendszerei népszerűsítésében érdekelt szakember.

Miközben azonban könnyeket ejtünk a privátszférájukat féltő celebekről, sokan a hatóságok által használt rendőrségi és egyéb drónok miatt aggódnak.

Should law enforcement agencies use drones, or are they an invasion of privacy? Vote in our poll at https://t.co/FN72OSMMXc and let us know your thoughts below. pic.twitter.com/9GlUNiT04A — ABC 33/40 News (@abc3340) March 3, 2025