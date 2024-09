Volodimir Zelenszkij: közelebb lehet a háború vége, mint gondolnánk

Az ukrán elnök az optimista véleményét, miszerint „közelebb vagyunk a háború végéhez, mint gondoljuk, csak nagyon erősnek kell lenni”, az ABC-nek adott interjújában fejtette ki, mialatt tengerentúli körútján – az amerikai elnökválasztás szempontjából fontos billegő államban – Pennsylvaniában járt. Egy hadiüzemet látogatott meg, ahol egy 155 mm-es lőszer aláírásával próbálta megerősíteni Ukrajna washingtoni támogatását.

„Az ilyen helyeken érezni igazán, hogy győzhet a demokratikus világ” – mondta Scranton városában, Joe Biden elnök otthonában. Emellett pedig értésre adta, hogy számára problémás lenne Donald Trump elnökválasztási győzelme. Bár korábban azt mondta róla, egy telefonbeszélgetésében sokkal támogatóbb volt, mint a nyilvánosság előtt, mostani amerikai útja során már nem ilyen diplomatikus Zelenszkij.

Trump nem tudja, hogyan állítsa le a háborút, alelnökjelöltje, James „JD” Vance pedig „veszélyes és túlságosan radikális, úgy tűnik, azt üzeni, hogy Ukrajna hozzon áldozatot” – mondta minden eddiginél élesebb bírálatában a New Yorker magazinnak adott interjúban.

? "Any negotiations will be unsuccessful if they are conducted with Putin. He has absolutely no desire to end the war on any reasonable terms", - Zelensky



?? "My feeling is that Trump doesn't really know how to stop a war, even if he thinks he does", The President added.