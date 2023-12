Így születnek ma a milliárdosok – egészen másképp, mint korábban

Gazdasági és pénzügyi válságok idején különösen népszerűek a különböző coachok, guruk és influencerek.

„Megmutatnom, hogyan változtasd meg a gondolkodásodat, hogy az univerzum megadja neked, amit akarsz” – hirdetik, általában azt ígérve, hogy átadják a meggazdagodás titkának kulcsát – persze, ha az ember befizet „a következő órában még 90 százalékos kedvezménnyel” árult mesterkurzusaikra.

It is happening again due to popular demand! My Exclusive 1-Day QLA Seminar this coming March 16, 2024 at the Sofitel Hotel, London. Learn the revolutionary method for super success and wealth creation! — Dan Peña (@danspena) November 9, 2023

Valahol igazuk van: tényleg megmutatják, de ők gazdagodnak, a reménykedők sokaságának pénzéből.

Úgy tűnik, hogy az igazi gazdagodás, a milliárdossá válás útja azonban más, és jóval könnyebb – legalábbis a nagynevű svájci bank, a UBS tanulmánya szerint.

Billionaires increased in numbers and overall wealth last year, Swiss bank UBS said on Thursday, with the fortunes inherited by the newly minted super-rich exceeding cash generated by self-made billionaires for the first time in years. https://t.co/G2uGjI0yxo — swissinfo.ch (@swissinfo_en) November 30, 2023

A milliárdossá válás új „módszere"

A UBS az ügyfelei személyazonosságát érintő, szigorú titoktartási politikájáról ismert. Amihez annyira ragaszkodik, hogy az amerikai, francia, belga, német és izraeli hatóságok is több vizsgálatot tartottak ellene adóelkerülési ügyekben. Az sem ingatta meg, hogy az amerikai igazságügyminisztérium 780 millió dollárra büntette.

A bank tanulmánya szerint a 2023 áprilisát megelőző 12 hónapban 2376-ról 2544-re emelkedett a világon a milliárdosok száma. „Jó hír” Európának: a leginkább olyan európaiak gazdagodtak, akiknek a vagyona különböző fogyasztási termékeket gyártó cégekhez kötődik-

„Amit látunk, hogy nagy lendületet vett a vagyonátadás” – idézte a Financial Times Max Kunkel, a UBS befektetési vezérigazgatója szavait. A bankár azonban egy érdekes trendre is rávilágított: a magas kamatlábak és a geopolitikai bizonytalanság miatt viszonylag visszaesett a vagyonteremtés gyakorlata – azaz, amikor a módos polgárok a vállalkozásaik vagy befektetéseik útján gazdagodnak. Immár többen lesznek milliárdosok azáltal, hogy megöröklik a mesés gazdagságot.

Billionaires amass more through inheritance than wealth creation, says UBS https://t.co/3RclZCurC7 — Finance News (@ftfinancenews) November 30, 2023

A UBS-statisztika szerint a vizsgált egy év alatt 84, saját tevékenységéből előretört milliomos „született”, aki 141 milliárd dollárt termelt meg. Viszont 151 milliárd ütötte a markát 53 örökösnek.

„Kezdenek előretörni az örökösök, többen vannak, akik így és nem vállalkozva szereztek pénzt. Arra számítunk, hogy ez lesz a trend a következő 20-30 évben, amikor ezer milliárdos becslések szerint 5,2 billió dollár vagyont hagy a gyerekeire” – mondta Benjamin Cavalli, a UBS-nél a globális stratégiai ügyfelek vagyonkezelési főnöke hangzatos címet viselő illetékese.

Amitől rosszul alszanak a milliárdosok

Az ember azt hinné, hogy ennyi pénzzel a bankban és különböző eszközökben a milliárdosok nyugodtan hajthatják álomra a fejüket. 62 százalékukat azonban aggasztják a geopolitikai hírek, az infláció és a lehetséges amerikai gazdasági visszaesés. (A második generációs örökösök szüleikkel szemben inkább az amerikai gazdasági teljesítmény miatt aggódnak.)

According to a UBS report on some of the Swiss bank’s wealthiest clients, 53 heirs inherited $150.8 billion from deceased relatives in the year leading up to April 2023, eclipsing the $140.7 billion brought in by 84 new self-made billionaires over the same period. pic.twitter.com/GnW2ab3edc — joel.jr (@yazid_Eli) December 1, 2023

Az is különbség a két nemzedék közt, hogy milyen befektetési stratégiát követnek. Az idősebbek nagyobb valószínűséggel fordulnak a fix kamatozású és magánhitelek felé, míg a fiatalabb befektetők továbbra is inkább az állami és magántőke-befektetések iránt érdeklődtek.

"Idősebb milliárdos befektetőink körében a jövedelemtermelő eszközökre, a fix kamatozású eszközökre és a magánhitelekre fektetnek nagy hangsúlyt. A következő nemzedék inkább a hosszú távú kockázatokban gondolkodik; a geopolitikai és az innovációs kockázatokban” – mondta egy UBS-illetékes.

A felmérést kommentálva Matthew Fleming, a londoni székhelyű Stonehage Fleming vagyonkezelő partnere elmondta:

„Lehetséges, hogy véget ért a nagy vagyongyarapodás időszaka.”

Hozzátette, hogy a Stonehage Fleming saját ügyfélkutatása egybecseng a UBS egyes eredményeivel. A hipergazdag magánszemélyek befektetési döntéseiben a geopolitika állt az első helyen, míg a fiatalabb elit nagyobb valószínűséggel veszi figyelembe vagyona társadalmi hatását, mint szülei.