Ahogy Fjordor Tjutcsev, 19. századi költő írta:

“Oroszországot, ész, nem érted;

méter, sing sose méri fel:

külön úton jár ott az élet

Oroszországban hinni kell!”

Nos, a hitet Ukrajnában és a Nyugaton hiábavaló kutatni és közben tényleg nehéz ésszel felfogni, hogyan lehet fegyveres lázadást indítani a hatalom ellen, annak szolgálatában lévő katonákat megölni, majd a történtek után leülni tárgyalni az ország elnökével és büntetlenül távozni. Körülbelül ezt történt (eddig) a 2023. június végi Wagner-puccs után.

Aztán, a múlt héten jöttek az újabb fejlemények. Maga Vlagyimir Putyin elnök – Prigozsin egykori pártfogója – is elismerte, hogy találkozott a lázadókkal. Majd elmondta:

a Wagner-magánkatonai cég „nem létezik”,

mert az orosz törvények között nem létezhet. Majd, arról elmélkedett, hogy a nemlétező cég létező harcosai hogyan tudnak az események után betagozódni az orosz fegyveres erőkbe. És: bedobta a köztudatba Andrej Trosev nevét, aki Prigozsin helyébe állít.

Mint mondta: a cég katonái folytathatják a szolgálatot az ő vezetése alatt, "amire a legtöbb parancsnok bólogatott, de Prigozsin, aki elől ült és ezt nem látta, azt mondta, hogy a legtöbb srác nem ért egyet ezzel a döntéssel”.

According to the Cheka-OGPU, Andrei Troshev, a former employee of the Wagner PMC, known under the call sign Seda (meaning ‘grey hair’) was appointed commander of one of the units in the Russian Defense Ministry.

