Egyelőre mégsem mozgósítják a nőket Ukrajnában

Az ukrán védelmi minisztérium október 1-jétől kötelezte volna az ukrajnai nők katonai nyilvántartásba-vételét. Sok kérdőjel volt ezzel kapcsolatban: többen megijedtek, hogy a következő hónap elejétől már a nők sem hagyhatják el az országot. A rendelet közzétételét követően nem volt egyértelmű, kiket érint a nyilvántartásba vétel, kötelező-e a jelentkezés, vagy csak önkéntes alapon történik.

A mozgósítás alól kibúvókat pénzbírsággal is büntették volna. A rendelet előírta azon 18 és 60 év közötti ukrán állampolgárságú nők katonai nyilvántartásba vételét, akik 14 szakma 35 ágában tevékenykednek.

Többek között a vendéglátóiparban, a banki szférában, a kommunikáció, a térképészet, a pénzügy, a könyvelés, a könyvvizsgálat, az orvostudomány, a jogtudomány, illetve az elektronika területén dolgozó nőket érintette volna a sorozás. A törvények szerint az önkéntes jelentkezés és a nyilvántartásba vétel után a személy mozgósíthatóvá válik, de ez még nem jelenti azt, hogy be is sorozzák a hadseregbe.

A szabad akarat hiányában a nők nem küldhetők a frontra.

Az ukrán vezérkar többek között ezzel próbálta csitítani a kedélyeket, ám csak most sikerült igazán megnyugtató ígéretet tenniük. Olekszij Reznyikov tárcavezető aláírta a minisztérium azon rendeletét, amely egy évvel, jövő október 1-ig elhalasztja az érintett szakmában dolgozó nők katonai nyilvántartásba vételét. A vezérkar megállapította: Ukrajnában nincs sürgős szükség a katonai nyilvántartásban szereplő nők számának növelésére.

Az ukrán hadseregben mintegy harmincezer nő teljesít szolgálatot, Hanna Maljar védelmi miniszterhelyettes megjegyezte: 2014 óta egyetlen nőt sem mozgósítottak erőszakkal Ukrajnában. A parlamenti bizottság javaslatára jogszabályba is foglalhatják a jövőben, hogy az érintett nők katonai nyilvántartásba vétele kizárólag önkéntes alapon működhet, ezt követően pedig már nem lesz szükség a határidők további kibővítésére. Az illetékesek azt is hozzátették: nem vezetnek be korlátozásokat a nők külföldre való utazására vonatkozóan sem.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt