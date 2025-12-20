ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 20. szombat
Vítor Machado Ferreira (Vitinha) a portugál labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóján a Portugál Labdarúgó Szövetség székházában Lisszabonban 2025. október 13-án. Portugália és Magyarország világbajnoki selejtezõmérkõzést játszi egymással október 14-én.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA

IFFHS: Vitinha a legjobb játékszervező, Szoboszlai német csapattársa a tizedik

Infostart / MTI

Vitinhát, a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain és a portugál válogatott középpályását választotta az év legjobb játékmesterének a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS).

A szombaton közzétett tízes lista élére 103 ponttal került, 12-vel megelőzve a spanyol bajnok FC Barcelona és a nemzeti együttes irányítóját, Pedrit, és 25-tel a szintén a katalán klubcsapatot erősítő Lamine Yamalt (78 pont).

A jelenleg az Inter Miamiban futballozó argentin Lionel Messi (49 pont), aki eddig összesen 14 IFFHS-díjat nyert el,

a 2025-ös választáson a negyedik legtöbb szavazatot érdemelte ki.

A játékmesterek sorában tízedikként végzett Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin liverpooli csapattársa, a német Florian Wirtz (11).

