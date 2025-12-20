IFFHS: Vitinha a legjobb játékszervező, Szoboszlai német csapattársa a tizedik

A szombaton közzétett tízes lista élére 103 ponttal került, 12-vel megelőzve a spanyol bajnok FC Barcelona és a nemzeti együttes irányítóját, Pedrit, és 25-tel a szintén a katalán klubcsapatot erősítő Lamine Yamalt (78 pont).

A jelenleg az Inter Miamiban futballozó argentin Lionel Messi (49 pont), aki eddig összesen 14 IFFHS-díjat nyert el,

a 2025-ös választáson a negyedik legtöbb szavazatot érdemelte ki.

A játékmesterek sorában tízedikként végzett Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin liverpooli csapattársa, a német Florian Wirtz (11).