2025. december 20. szombat
Stan Wawrinka svájci teniszező.
Nyitókép: Wikipédia

A visszavonulását tervezi a teniszlegenda

Infostart / MTI

Jövő év végén visszavonul Stan Wawrinka olimpiai bajnok, háromszoros Grand Slam-tornagyőztes teniszező.

A 40 éves svájci sportoló pénteken a közösségi oldalán azt írta: itt az ideje, hogy megírja utolsó fejezetét profi játékosként.

"A 2026-os év lesz számomra az utolsó az ATP Touron. Minden könyvnek szüksége van egy lezárásra" - fogalmazott Wawrinka, aki az ausztrál nyílt bajnokságot 2014-ben, a Roland Garrost 2015-ben, míg a US Opent 2016-ban nyerte meg.

"Még mindig szeretném a határaimat feszegetni, hogy a lehető legjobban fejezzem be ezt az utazást, hiszen még vannak álmaim.

Minden pillanatot élveztem, amit a tenisz adott nekem, főleg az érzéseket és azt, hogy előttetek játszhattam" - üzent a szurkolóknak a 2008-ban, párosban ötkarikás aranyérmes játékos. Wawrinka 16 ATP-tornán diadalmaskodott, pályafutása legjobbjaként harmadik helyen is állt a világranglistán, 2014-ben pedig a svájci csapattal a Davis Kupát is elhódította.

tenisz

teniszező

stan wawrinka

