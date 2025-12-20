ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.47
usd:
330.03
bux:
110405.74
2025. december 20. szombat Teofil
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Négysáncverseny: két sztár is visszatér a német csapatba

Infostart

Minkét volt világbajnok, Andreas Wellinger és Karl Geiger visszatér a német síugró-válogatottba a december 28-tól január 6-ig tartó Négysáncversenyen.

Wellinger és Geiger sem volt jó formában, a közelmúltban ki is kerültek a csapatból és szünetet tartottak, de Stefan Horngacher szövetségi kapitány bejelentette, hogy a hagyományos versenysorozat négy állomásán ismét rajthoz állnak.

"Már most kijelenthetem, hogy biztosan ott lesznek Oberstdorfban. Mindenképpen magammal viszem őket, hiszen a két legjobb ugróm volt az elmúlt években" - jelentette ki a szezon végén távozó szakvezető.

Hozzátette, biztosan nem a megfelelő hozzáállás hiánya miatt került hullámvölgybe Wellinger és Geiger.

A Négysáncversenyen azt várja tőlük, hogy újra formába lendüljenek a januári sírepülő világbajnokság és a februári téli olimpia előtt.

A duó ezen a hétvégén együtt edz a szlovéniai Planicában, hétfőn pedig a predazzoi olimpiai edzőközpontban gyakorol.

Kezdőlap    Sport    Négysáncverseny: két sztár is visszatér a német csapatba

síelés

síugrás

négysáncverseny

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: már újabb oka is van a háborúra az uniós országoknak, mert odatették a pénzüket Ukrajnába

Orbán Viktor: már újabb oka is van a háborúra az uniós országoknak, mert odatették a pénzüket Ukrajnába
A Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlések közül a legnagyobbra került sor Szegeden szombaton, a Lázár János országjárásának szegedi programjával összekötött eseményen felszólalt a kormányfő is. Arról beszélt, hogy 2026 az utolsó választás az európai háború előtt, a szankciók és a háború 20 milliárd eurót vett el Magyarországtól, a javító-nevelő intézetek most nem jól működnek, a büntetés-végrehajtás alá kell rendelni őket.
Sárkány Zalán: célom, hogy a nagymedencés versenyeken is olyan eredményeim legyenek, mint rövid pályán

Sárkány Zalán: célom, hogy a nagymedencés versenyeken is olyan eredményeim legyenek, mint rövid pályán

Egy arany- és egy ezüstéremmel, valamint két új országos csúccsal tért vissza az Egyesült Államokba a lublini rövid pályás Eb-ről a 22 éves úszó. Szokolai László tanítványa az InfoRádióban azt mondta, a 800 méter gyors világbajnoki címvédőjeként érzett némi nyomást, de ez nem vetette vissza, hanem éppenhogy motiválta. Arról is beszélt, milyen nehézségeket jelent számára a kétlaki élet.
VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Olajfúrótornyot találtak el az ukrán drónok, ma folytatódnak a béketárgyalások - Háborús híreink szombaton

Olajfúrótornyot találtak el az ukrán drónok, ma folytatódnak a béketárgyalások - Háborús híreink szombaton

Folytatódnak a háború lezárását célzó tárgyalások: Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja, Kirill Dmitrijev szombaton Miamiban találkozik Donald Trump amerikai elnök küldöttével, Steve Witkoffal, valamint Trump vejével, Jared Kushnerrel- - írta a Reuters. Orosz ballisztikus rakéták csapást mértek Odessza Pivdennij kikötőjére, legalább hét ember meghalt, tizenöt megsebesült. Ukrajna arról számolt be, hogy a drónjaik találatot értek a Lukoil tulajdonában lévő Filanovszkij olajfúrótornyon, valamint egy katonai járőrhajón a Kaszpi-tengeren.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hivatalos! Rendkívüli zárvatartás jön a magyar boltokban: itt a lista, mindegyik üzlet és pláza érintett

Hivatalos! Rendkívüli zárvatartás jön a magyar boltokban: itt a lista, mindegyik üzlet és pláza érintett

A legtöbb kiskereskedelmi lánc december 24-én zárva tart, vagy legfeljebb délig fogad vásárlókat. Karácsony mindkét napján és újévkor jellemzően zárva lesznek az üzletek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Epstein files released with heavy redactions as thousands more documents expected

Epstein files released with heavy redactions as thousands more documents expected

Democrats have criticised the justice department for releasing only some documents, alleging it violates the law ordering the files to be released.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 20. 14:06
Sárkány Zalán: célom, hogy a nagymedencés versenyeken is olyan eredményeim legyenek, mint rövid pályán
2025. december 20. 13:03
Hawaiin folytatja a röplabdázó Ratkai Panna
×
×
×
×