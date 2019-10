Trump újabb ziccert kínált fel a vádeljáráshoz

Miközben a kongresszusi demokraták lendületbe jöttek, mert úgy érzik: most lehet elkapni Donald Trump Achilles-inát, az elnök megismételte azt, aminek ürügyén meg akarják buktatni.

Ukrajna után most már Kínát is felkérte – és ezúttal ezt nem is titkolva –, hogy nyomozzon politikai ellenfele, Joe Biden potenciális demokrata elnökjelölt után.

Trump ellenfelei a lépést úgy értékelik, hogy ismét felkért egy idegen hatalmat, hogy avatkozzon be 2020-as amerikai elnökválasztásokba.

Ráadásul bizarr módon azt az országot, amellyel amúgy ő maga indított kereskedelmi háborút.

Az elnök azt mondta: Ukrajnának és Kínának is vizsgálódnia kellene Biden és fia, Hunter után, és becsmérlő szóval illette az ellene tervezett vádeljárást.

„Mellesleg, Kínának is nyomozást kéne indítania Bidenék után. Mert ami Kínában történt, az legalább olyan rossz, mint ami Ukrajnában történt” – mondta riportereknek az elnök.

Egy kérdésre válaszolva ugyanakkor közölte, hogy még nem kérte fel Hszi Csin-ping elnököt a nyomozásra, „de ezen valóban el lehetne gondolkodni” – tette hozzá.

Egyes republikánusok bírálták Bident, amiért még alelnökként az Air Force 2 alelnöki gépen magával vitte fiát Kínába, ahol Hunternek üzleti érdekeltségei voltak.

Trump és személyes ügyvédje, Rudy Giuliani – egykori New York-i főpolgármester és elnökaspiráns – nem támasztották még alá bizonyítékokkal a Joe Biden elleni korrupciós vádjaikat. Az viszont ismert, hogy az ifjabb Biden egy korábban korrupcióba keveredett ukrán energiacégnél kapott zsíros tanácsadói állást, míg apja 1 milliárd dollár segély visszatartásával fenyegetőzve érte el egy ukrán főügyész elmozdítását.

Mike Pence alelnök kiállt Trump mellett. Mint elmondta: „elődöm fia havi 50 ezer dollárt kapott, hogy legyen egy ukrán igazgatótanács tagja. Ez abban az időben történt, amikor Biden alelnök irányította az Obama-kormányzat Ukrajna politikáját. Megéri megvizsgálni a dolgot.”

Joe Biden jelenleg az elnökjelöltségre pályázó demokrata politikusok között az egyik fő esélyes, tehát akár Trump kihívója is lehet majd.

Adam Schiff, a Kongresszusi Hírszerzési Bizottság demokrata elnöke azzal vádolja Trumpot, hogy „súlyosan megsértette az elnöki hivatal esküjét”. Ő viszont előzőleg azt mondta, hogy Schiffet hazaárulás miatt le kell tartóztatni.

Az elnök helyzetét ugyanakkor komplikálhatja, hogy nyilvánosságra hozták volt ukrajnai különmegbízottja, Kurt Voker SMS-eit. Volker csütörtökön nyújtott be vallomást a Kongresszusban. A Trumppal gyakorlatilag háborúban álló CNN hírcsatorna szerint az egyik – még az elhíresült júliusi telefonhívás előtt küldött - üzenet arról szólt: hogyan valósulhatna meg az amerikai és ukrán elnök találkozója, ha Kijev nyomozást indítana Trump politikai érdekeinek megfelelően.

