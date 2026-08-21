Árat emel a YouTube Magyarországon

2390 forintról 2690 forintra emeli a YouTube Premium egyéni előfizetésének árát a Google. A cég tájékoztatása szerint az új ár kollégánk október 15-i számláján jelenik majd meg először – írta meg a Telex. A családi csomag ára (öt családtag számára) ezzel párhuzamosan 4790 forintról 5390 forintra emelkedik, aki most próbál előfizetni, már ezzel az árral találkozik.

Ezen előfizetések ára országról országra változik, függően a lakosság fizetőképességétől. Az Egyesült Államokban például nemrég emelték az egyéni előfizetés árát 14-ről 16 dollárra, ami 5000 forintnak felel meg.