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Nyitókép: Pixabay

Árat emel a YouTube Magyarországon

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Emelkedik a Prémium előfizetés havidíja.

2390 forintról 2690 forintra emeli a YouTube Premium egyéni előfizetésének árát a Google. A cég tájékoztatása szerint az új ár kollégánk október 15-i számláján jelenik majd meg először – írta meg a Telex. A családi csomag ára (öt családtag számára) ezzel párhuzamosan 4790 forintról 5390 forintra emelkedik, aki most próbál előfizetni, már ezzel az árral találkozik.

Ezen előfizetések ára országról országra változik, függően a lakosság fizetőképességétől. Az Egyesült Államokban például nemrég emelték az egyéni előfizetés árát 14-ről 16 dollárra, ami 5000 forintnak felel meg.

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Wagner Péter
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője
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