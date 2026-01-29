Megakadályozza a kukkolást a Samsung, minden felhasználónál jön az újdonság

A telefon a felhasználók egyik legszemélyesebb tere, mégis a legkevésbé privát helyeken is használják. A buszon, a liftben vagy bárhol, ahol sorban állnak, a „digitális szennyesük” így könnyen napvilágra kerülhet – írja a vállalat indoklása alapján a hvg.hu.

A hamarosan megjelenő új adatvédelmi réteg megóvhatja az okostelefonokat a kíváncsi tekintetektől, bárhol is járjanak a felhasználók. Például egy tömegközlekedési eszközön is bátran ránézhetnek az üzeneteikre vagy beírhatják a jelszavaikat anélkül, hogy attól kellene tartaniuk, hogy valaki kilesi azokat.

A Samsung elismeri, természetesen nem mindenkinek van szüksége ugyanolyan fokú adatvédelemre. Viszont az érkező új réteg lehetőséget adhat, hogy a felhasználók eldöntsék, nekik mi a legmegfelelőbb: testre szabhatják a rendszert úgy, hogy bizonyos alkalmazásoknál fokozzák a védelmet, vagy akkor, amikor a telefonjuk privát felületeire vonatkozó hozzáférési adatokat adnak meg.

Többféle lehetőséggel is korlátozható, hogy mások mit látnak a készüléken, a személyes adatvédelmi szintnek megfelelően. De lehetőség van arra is, hogy a felhasználói élménynek csak bizonyos részeit védjék le, például a felugró értesítési ablakokat.

A gyártó szerint megoldása egy személyre szabható megközelítés, amely finomhangolható vagy akár teljesen ki is kapcsolható ahelyett, hogy egy általános beállítás vonatkozna mindenre.

A „látható adatvédelem és érezhető biztonság” kifejezésekkel jellemzett újdonság a gyártó közlése szerint hamarosan elérhető lesz az egyes Samsung Galaxy készülékeken.