„Social media gyomorgyűrű” – íme az eszköz, ami szándékosan levág minket a közösségi oldalakról

Manapság, főleg a Z generáció körében hódít az úgynevezett bricking (téglázás), ami a régi típusú „téglafonokra” való visszatérést jelenti, mivel a fiatalok rájöttek, mennyi idejük és energiájuk megy el a céltalan böngészésre a közösségi médiumokban. Egy új eszköz viszont más irányból közelíti meg a kérdést: a Brick (azaz Tégla) egy ifjú alkotópáros találmánya, amivel teljesen letilthatjuk telefonunkon a közösségi média alkalmazásokat – írja a Dazed cikke nyomán az Index.

A feltalálókat saját telefonfüggőségük inspirálta a 3D-nyomtató segítségével elkészített eszköz megalkotásában, céljuk az volt vele, hogy egy hatékony megoldást találjanak saját digitális detoxukhoz, azaz a függőségük leküzdéséhez.

A Tégla feladata, hogy miután hozzákapcsoltuk telefonunkat, elérhetetlenné tegye letöltött alkalmazásainkat. Ezek egészen addig nem elérhetőek számunkra, amíg ismét nem kapcsoljuk hozzá készülékünket a jóságos börtönőrhöz, vagyis az okostéglához.

A szerkezet egyik nagy előnye, hogy mágneses, így akár a hűtőre is kitehetjük. Itt könnyedén elérhető, viszont ha például munka közben „csak egy kicsit TikTokoznánk”, akkor nem biztos, hogy fel fogunk állni és elmegyünk a konyháig, hogy feloldjuk a blokkolást.

A szerkezet hamar nagy népszerűségre tett szert, sok pozitív visszajelzést kapott. A 60 dolláros (nagyjából 20 ezer forint) készülék hatására szinte 180 fokos fordulatot vett az életük: gyakorlatilag visszasegítette őket a valóságba. Mint a legtöbb telefon- és képernyőfüggő, így a Brick felhasználók is arról nyilatkoztak, hogy nehezen viselték a napjuk szabad perceit. Amikor épp nem csináltak aktívan semmit (például vonatra vártak, mikrózták az ételüket, stb.), azonnal nyúltak is a telefonjukért, és pörgettek néhányat a közösségi média felületeiken. A tégla megvásárlása óta erre már nincs lehetőségük.