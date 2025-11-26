ARÉNA - PODCASTOK
Tyumen, Russia - January 21, 2020: TikTok and Facebook, YouTube application on screen Apple iPhone XR
Nyitókép: 5./15 WEST/Getty Images

Durva szigorítás jöhet a közösségi médiát illetően Európában

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az Európai Parlament 16 évre emelné a közösségimédia-használat alsó korhatárát, a mesterséges intelligenciához hozzáférést is korlátoznák.

Az Európai Parlament szerdán elfogadott nem jogalkotási jelentésében európai uniós szinten egységesen 16 évben határozná meg a közösségimédia-platformok, videómegosztók és mesterséges intelligencián alapuló digitális társalkalmazások használatának alsó korhatárát.

Az elfogadott dokumentum szerint

a 13 és 16 év közötti fiatalok csak szülői engedéllyel férhetnének hozzá ezekhez a szolgáltatásokhoz.

A képviselők szerint a kiskorúakat egyre súlyosabb fizikai és mentális egészségügyi kockázatok érik az online térben. A parlament ezért erősebb védelmet sürget az olyan manipulatív digitális gyakorlatokkal szemben, amelyek növelhetik a függőség kialakulásának esélyét, és rontják a gyermekek koncentrációs képességét.

A jelentésben támogatják az Európai Bizottság korhatár-ellenőrző alkalmazásra és európai digitális személyazonosságra irányuló fejlesztéseit, ám hangsúlyozzák, hogy az életkor-ellenőrző rendszereknek pontosnak kell lenniük, és meg kell őrizniük a kiskorúak magánszféráját. A testület ugyanakkor emlékeztet arra, hogy mindez nem mentesíti a platformokat a felelősség alól, amelyeknek a szolgáltatásokat eleve biztonságosra, életkorhoz igazítva kell megtervezniük.

Az Európai Parlament emellett határozottabb fellépést vár az Európai Bizottságtól a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet végrehajtása érdekében. A képviselők szerint szükség van a függőséget okozó online funkciók visszaszorítására, valamint a szabályokat tartósan megszegő platformok akár teljes betiltására is.

A javaslat kitér a célzott hirdetések, az influenszer marketing és más manipulatív technikák korlátozására, illetve arra, hogy a szerencsejátékszerű elemeket a jövőben ne lehessen kiskorúak számára elérhetővé tenni.

A képviselők sürgetik továbbá a mesterséges intelligencia által jelentett etikai és jogi kihívások kezelését, különösen a deepfake-tartalmak, az MI-alapú virtuális társak és a nem kívánt, manipulált felvételeket készítő alkalmazások miatt.

európai parlament

közösségi média

szigorítás

