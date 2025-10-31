Belepiszkál a YouTube a videókba – mutatjuk, hogyan

Hasznos új funkciót kap a YouTube: a mesterséges intelligencia segítségével feljavítják az alacsony felbontású, rosszabb minőségű videókat, amelyek így sokkal szebbek és látványosabbak lesznek a platform tévés alkalmazásaiban – írja a hvg.hu.

Azoknál a videóknál lesz erre lehetőség, amelyek Full HD (1080p) felbontás alattiak, a célfelbontás a feljavítás után az utóbbi lesz. Ez azt jelenti, hogy

a régebben feltöltött, még 360p-s felbontású videókat is meg lehet majd nézni Full HD-ban.

A cég azt tervezi, később a 4K-ra való feljavítás is megoldható lesz.

A változás nem érinti az eredeti fájlokat és a videófelbontási beállításokat. Az MI-funkció pedig opcionális lesz, vagyis a tartalomgyártók eldönthetik, hogy használják-e vagy sem. A szuperfelbontás (Super Resolution) nevű újdonság a hangot is tudja majd finomítani.

A tartalomgyártók számára további jó hír, hogy az újításnak köszönhetően jobb minőségű nyitóképeket is feltölthetnek a videóikhoz, ugyanis az eddigi 2 megabájtos méretlimit 50-re nő.

A YouTube azt még nem közölte, mikor jelenhet meg a képminőséget feljavító újdonság a tévés alkalmazásokban, mint ahogy azt sem tudni még, hogy más felületeken is elérhető lesz-e az új funkció.