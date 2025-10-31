ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.41
usd:
335.79
bux:
106989.61
2025. október 31. péntek Farkas
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Belepiszkál a YouTube a videókba – mutatjuk, hogyan

Infostart

Beveti a régi videóknál az új AI-algoritmusát a YouTube. A tartalomgyártók számára további hír, hogy az egyik újításnak köszönhetően jobb minőségű nyitóképeket is feltölthetnek a videóikhoz, ugyanis az eddigi 2 megabájtos méretlimit 50-re nő.

Hasznos új funkciót kap a YouTube: a mesterséges intelligencia segítségével feljavítják az alacsony felbontású, rosszabb minőségű videókat, amelyek így sokkal szebbek és látványosabbak lesznek a platform tévés alkalmazásaiban – írja a hvg.hu.

Azoknál a videóknál lesz erre lehetőség, amelyek Full HD (1080p) felbontás alattiak, a célfelbontás a feljavítás után az utóbbi lesz. Ez azt jelenti, hogy

a régebben feltöltött, még 360p-s felbontású videókat is meg lehet majd nézni Full HD-ban.

A cég azt tervezi, később a 4K-ra való feljavítás is megoldható lesz.

A változás nem érinti az eredeti fájlokat és a videófelbontási beállításokat. Az MI-funkció pedig opcionális lesz, vagyis a tartalomgyártók eldönthetik, hogy használják-e vagy sem. A szuperfelbontás (Super Resolution) nevű újdonság a hangot is tudja majd finomítani.

A tartalomgyártók számára további jó hír, hogy az újításnak köszönhetően jobb minőségű nyitóképeket is feltölthetnek a videóikhoz, ugyanis az eddigi 2 megabájtos méretlimit 50-re nő.

A YouTube azt még nem közölte, mikor jelenhet meg a képminőséget feljavító újdonság a tévés alkalmazásokban, mint ahogy azt sem tudni még, hogy más felületeken is elérhető lesz-e az új funkció.

Kezdőlap    Tech    Belepiszkál a YouTube a videókba – mutatjuk, hogyan

videó

youtube

mesterséges intelligencia

újítás

tartalomgyártó

képfelbontás

képminőség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Egyszer majd könyvet írok róla” – Kapu Tibor még maradt volna az űrben

„Egyszer majd könyvet írok róla” – Kapu Tibor még maradt volna az űrben

Az Ax-4 küldetés űrbéli szakaszának végén volt a legmotiváltabb, mert akkor már érezte és tudta is, hogy a misszió 20 napja alatt végzett kísérletek nagyon jól sikerültek – mondta az InfoRádióban Kapu Tibor, a küldetés magyar tagja. A kutatóűrhajós – aki az MCC égisze alatt működő Highlights of Hungary egyik idei fődíjasa – arról is beszélt, hogy élményeiről egyszer majd könyvet szeretne írni.
VIDEÓ
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.31. péntek, 18:00
Hegedűs Katalin
egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet oktatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felbőgtek a légvédelmi szirénák Oroszországban, Moszkva szerint ők "nem úgy" tesztelnek nukleáris fegyvereket - Híreink az ukrajnai frontról pénteken

Felbőgtek a légvédelmi szirénák Oroszországban, Moszkva szerint ők "nem úgy" tesztelnek nukleáris fegyvereket - Híreink az ukrajnai frontról pénteken

Az orosz fővárostól 370 kilométerre délnyugatra fekvő Orjol városát dróntámadás érte előző éjszaka: légvédelmi riasztást adtak ki, a lehetséges rakétatámadásra figyelmeztetett lakosok pedig hangos robbanásokról számoltak be. Andrej Klicskov, az oroszországi Orjoli terület kormányzója később megerősítette: egy hőerőmű vált támadás célpontjává - írja az RBC-Ukraine. Tegnap az orosz ellenőrzés alatt lévő, ukrajnai Luhanszk megyében is tűz tört ki egy hőerőműben, amely áramkimaradást okozott a régióban. A megszállt terület orosz vezetője hivatalosan "balesettel" indokolta a szolgáltatáshiányt a Kyiv Independent szerint. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön közben leszögezni vélte: nem vonatkoznak a nukleáris fegyverkísérletek korlátozásai a Burevesztnyik atommeghajtású manőverező repülőgép tesztelésére, feltehetőleg mivel nem atomtöltettel kísérleteztek vele. Peszkov arra reagált, hogy Donald Trump bejelentette: újraindítja az amerikai nukleáris fegyverkísérleteket, mert, mint mondta, más országok is így tesznek. Azt viszont nem tudni, pontosan milyen teszteket rendelt el az amerikai elnök. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Beköltözési korlátozás Budapesten: újabb ügyintézési terhet kapnak a nyakukba a lakásvásárlók 2026-tól, építkezésnél is figyelni kell

Beköltözési korlátozás Budapesten: újabb ügyintézési terhet kapnak a nyakukba a lakásvásárlók 2026-tól, építkezésnél is figyelni kell

Januártól beköltözési korlátozás lép életbe Budapest XVI. kerületében. Az új adminisztrációs terhek és korlátozások precedenst teremthetnek más budapesti kerületek számára is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Andrew stripped of 'prince' title and will move out of Royal Lodge

Andrew stripped of 'prince' title and will move out of Royal Lodge

The dramatic move follows weeks of intense scrutiny over his links to convicted sex offender Jeffrey Epstein.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 31. 06:36
Durva baleset lett az óvatlan száguldás vége – videó
2025. október 31. 06:00
„Egyszer majd könyvet írok róla” – Kapu Tibor még maradt volna az űrben
×
×
×
×