Samsungos? Kiderült egy fontos dátum

Jelentős változás közeleg a Samsung-felhasználók számára: a gyártó hamarosan kivezeti a Galéria alkalmazás egyik biztonsági mentési opcióját – írja a GSMArena nyomán a hvg.hu.

Az Android Authority már korábban is írt arról, hogy a Samsung a saját, Cloud nevű megoldásával váltja le a Microsoft-féle OneDrive-ot. Eddig azonban nem volt világos, hogy mikor történik meg ez az átállás – most azonban a One UI 8.5 tesztverziója elárulta a pontos dátumot, mely nem más, mint

2026. április 11.

A fenti dátum után a Samsung Galériában lévő fotókat nem lehet majd menteni és szinkronizálni a OneDrive-ba.

Mint a GSMArena kiemeli, a Samsung Cloud – a Google Drive-hoz hasonlóan – 15 GB felhőtárhelyet kínál ingyenesen, és több Samsung-szolgáltatás is szinkronizálható vele.

A további részletek egyelőre nem ismertek, így az sem, hogy hogyan lehet majd átállni az új felhőszolgáltatásra a OneDrive-ról.