2025. október 28. kedd
Nyitókép: Unsplash

Samsungos? Kiderült egy fontos dátum

Infostart

Hamarosan nem tudja majd a OneDrive-ba menteni a galériája tartalmát, át kell majd állnia a Samsung saját megoldására.

Jelentős változás közeleg a Samsung-felhasználók számára: a gyártó hamarosan kivezeti a Galéria alkalmazás egyik biztonsági mentési opcióját – írja a GSMArena nyomán a hvg.hu.

Az Android Authority már korábban is írt arról, hogy a Samsung a saját, Cloud nevű megoldásával váltja le a Microsoft-féle OneDrive-ot. Eddig azonban nem volt világos, hogy mikor történik meg ez az átállás – most azonban a One UI 8.5 tesztverziója elárulta a pontos dátumot, mely nem más, mint

2026. április 11.

A fenti dátum után a Samsung Galériában lévő fotókat nem lehet majd menteni és szinkronizálni a OneDrive-ba.

Mint a GSMArena kiemeli, a Samsung Cloud – a Google Drive-hoz hasonlóan – 15 GB felhőtárhelyet kínál ingyenesen, és több Samsung-szolgáltatás is szinkronizálható vele.

A további részletek egyelőre nem ismertek, így az sem, hogy hogyan lehet majd átállni az új felhőszolgáltatásra a OneDrive-ról.

Elemzők az országjárások őszéről: a saját szavazókat kell most felrázni

Elemzők az országjárások őszéről: a saját szavazókat kell most felrázni

A hosszú hétvégén országjárást hirdetett Orbán Viktor, Magyar Péter és Dobrev Klára is. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója szerint az ellenzék lépéskényszerbe került a kormányoldal mögött, Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke azonban azonban úgy látja: ez pont fordítva van.
Utolsó napjait éli az erődváros, katasztrófát okoztak Belgorodban az ukrán bombák - Háborús híreink hétfőn

Utolsó napjait éli az erődváros, katasztrófát okoztak Belgorodban az ukrán bombák - Háborús híreink hétfőn

Több egymástól független jelentés szerint is úgy néz ki, hogy az orosz alakulatok mélyen behatoltak a donbaszi Pokrovszk és Mirnohrád erődvárosokba. Az ukránok több körben szétbombáztak egy gátat az oroszországi belgorod régióban, jelentős területeket víz alá merítve. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a szankciók hatására India leállt az orosz kőolaj vásárlásával. Folytatódnak a furcsa drónészlelések a NATO légterében. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Az AI-forradalom kettészakítja a magyar piacot: nem mindegy, ki melyik oldalon áll

Az AI-forradalom kettészakítja a magyar piacot: nem mindegy, ki melyik oldalon áll

A GKI 2025 júliusában felmérést végzett a vállalatok körében a mesterséges intelligencia elterjedtségéről.

Hurricane Melissa: Jamaica braces for world's strongest storm of 2025

Hurricane Melissa: Jamaica braces for world's strongest storm of 2025

Three reported dead in Jamaica as meteorologists warn of "life-threatening winds, flooding and storm surge".

