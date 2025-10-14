ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 14. kedd Helén
Nyitókép: unsplash.com

Ha tévén Netflixezik, most új szolgáltatást kap, de kell hozzá telefon is

Infostart

Eddig csak mobilon kínált játékokat is a legnagyobb streamingszolgáltató, most bővül a kör.

A napokban elkezdte a televíziókészülékeken is elérhetővé tenni egyes játékait a Netflix – írja a hvg.hu. A platform 2023 óta dolgozott ezen, és most döntött a bevezetés mellett.

A Netflix alkalmazás Játékok menüjét kell keresni az elindításhoz. Egyelőre csak néhány országban működik a szolgáltatás, de a Netflix úgy tervezi, hogy fokozatosan egyre több régióban elérhetővé teszi majd a tévéken is a címeit. Az nem változott, hogy Netfflix-előfizetés szükséges a használathoz.

Egyelőre főleg partijátékokat lehet tévén is játszani, és ez nem is nagyon fog bővülni az okostévék műszaki korlátai miatt. A játékokhoz az okostelefont lehet használni kontrollerként.

Új kormányzati terv Németországban: lottón sorsolnák ki a hadköteleseket

Új kormányzati terv Németországban: lottón sorsolnák ki a hadköteleseket

Régóta tart a huzavona Németországban a 2011-ben megszüntetett kötelező katonai szolgálat újbóli bevezetéséről. A kormánypártok a közelmúltban svéd mintára az önkéntességet előnyben részesítő modell mellett döntöttek, amit most sajátos dán mintára sorkötelezettséggel fűszereznének meg.
Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Érkeznek ma fontos hazdasági adatok, hiszen Németország közli a szeptemberi végleges inflációs adatát, valamint a ZEW gazdasági hangulatindexet, amely az euróövezet egészére is kiterjed - ezek az adatok irányadóak lehetnek az EKB következő döntései szempontjából, különösen a gazdasági lassulás jelei miatt. Ráadásul ma elindul a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon, erre is közelről figyelnek a befektetők: az amerikai nagybankok nyitják a sort, ma ismerhetjük meg a JPMorgan Chase és a Goldman Sachs számait is. Ami a tőzsdei folyamatokat illeti: Ázsiában esést láthatunk, Európában pedig felemásan indulhat a nap.

Figyelem! Kedden drasztikusan változik az időjárás: itt a kemény fordulat, sokaknak nem fog tetszeni

Figyelem! Kedden drasztikusan változik az időjárás: itt a kemény fordulat, sokaknak nem fog tetszeni

Kedden délelőtt még sok helyen úgy tűnhet, hogy kitart az októberi napsütés, aztán erős fordulhat jöhet.

Israeli hostages and Palestinian detainees freed as Trump hails 'historic dawn' in Middle East

Israeli hostages and Palestinian detainees freed as Trump hails 'historic dawn' in Middle East

A major hostage and prisoner exchange marks a significant step towards ending two years of war in Gaza.

2025. október 14. 06:26
