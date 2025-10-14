Ha tévén Netflixezik, most új szolgáltatást kap, de kell hozzá telefon is

A napokban elkezdte a televíziókészülékeken is elérhetővé tenni egyes játékait a Netflix – írja a hvg.hu. A platform 2023 óta dolgozott ezen, és most döntött a bevezetés mellett.

A Netflix alkalmazás Játékok menüjét kell keresni az elindításhoz. Egyelőre csak néhány országban működik a szolgáltatás, de a Netflix úgy tervezi, hogy fokozatosan egyre több régióban elérhetővé teszi majd a tévéken is a címeit. Az nem változott, hogy Netfflix-előfizetés szükséges a használathoz.

Egyelőre főleg partijátékokat lehet tévén is játszani, és ez nem is nagyon fog bővülni az okostévék műszaki korlátai miatt. A játékokhoz az okostelefont lehet használni kontrollerként.