Megdöbbentő felfedezés, lehallgathatnak az egerek

A nagy felbontású optikai számítógépes egerek szenzorjai képesek érzékelni az asztalunk apró rezgéseit, és beszéddé alakítani a hangokat a Kaliforniai Egyetem kutatói szerint. A Mic-E-Mouse nevű projekt arra hívja fel a figyelmet, hogy egy átlagos egér is könnyen lehallgatáshoz használt eszközzé válhat a megfelelő szoftverrel párosítva – írja a TechSpotra hivatkozva a 24.hu.

Az egerek fontos paramétere, hogy milyen magas DPI (dots per inch – pont per hüvelyk) értékkel bír. A játékosoknak és a grafikai tervezőknek például tanácsos 20 ezer dpi vagy annál nagyobb felbontással bíró eszközt vennie, ez ugyanis pontosabb vezérlést tesz lehetővé.

A cikk szerint a fejlettebb egerek felismerhetik a beszédet, miután az asztalon érzékelt rezgések eljutnak az érzékelőjébe. Ha a számítógépen olyan szoftver fut, amely hozzáférhet ezekhez az adatokhoz, az összegyűjtheti és elemezheti ezeket, így a hackereknek is jó célpont lehet. A kutatók szerint az első lépés a nyers mozgásadat-csomagok kinyerése az egérből, valamint a beszédhez kapcsolódó rezgések izolálása. Ezt a jelet ezután digitális jelfeldolgozási technikákkal dolgozzák fel, hogy eltávolítsák a zajt és kiemeljék a beszédfrekvenciákat. A szűrt jel egy neurális hálózati modellbe kerül, amely nagyobb tisztasággal rekonstruálja a hullámformát.

Az ilyen típusú támadásokhoz nincs szükség kártékony programok telepítésére sem: akár egy játékszoftver - amely jogosan kér hozzáférést az egéradatokhoz - kihasználható, ha feltörik.

Ha pedig sikerül a támadóknak továbbítani maguknak ezeket az adatokat, akár azt is elérhetik, hogy szinte valós időben hallgassák le az áldozatokat. A tesztelés során ez a folyamat 42 és 61 százalék közötti beszédfelismerési pontosságot ért el, ami elegendő ahhoz, hogy a beszélgetések nagy része érthető legyen.