Csúnya meglepetés érheti most az androidosokat

A Klopatra kártevővel fertőzött alkalmazások egyetlen célja az adataink megszerzése – írja a 24.hu egy kiberbiztonsági cég jelentése alapján. A Klopatra egy fejlett trójai vírus, mely VPN- és IPTV-alkalmazásoknak álcázza magát. A VPN védelmet és relatív láthatatlanságot ígér az interneten, míg az IPTV segítségével tévécsatornákat lehet online nézni.

Amennyiben a kártevő települt és megkapott minden szükséges jogosultságot, a támadóknak szabad kezet van: valós időben figyelhetik, mi jelenik meg a képernyőn és elleshetik a billentyűleütéseket. Hozzáférhetnek továbbá a vágólap tartalmához, sőt, az Android távoli segítségnyújtásra kifejlesztett VNC-módjával visszaélve távolról irányíthatják is a telefont.

A Klopatrát egy török kiberbűnözői csoport fejleszthette banki bejelentkezési adatok és kriptovaluta-pénztárcák ellopására. Ugyanakkor a fertőzött appokat a Play Áruházon kívül terjesztették, az androidos alkalmazásboltból nem lehetett letölteni őket.