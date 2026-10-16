Mehet az új, csodásnak ígért rákgyógyszer!

Az új indikációhoz kapcsolódó hatósági döntésről október 15-én számolt be a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). Mint cikkében az Index írja, a rosszindulatú melanóma műtét előtti kezelésére könnyített eljárásrendben alkalmazhatóvá válik a Keytruda nevű, pembrolizumab hatóanyagú gyógyszer két kiszerelése.

A hatósági döntés a Merck Sharp & Dohme BV által gyártott készítmény 25 mg/ml-es, infúzióhoz való koncentrátumára, valamint a 395 milligrammos oldatos injekcióra vonatkozik.

A kezelés olyan terápiát jelent, amelyet a daganat műtéti eltávolítása előtt alkalmaznak. A most jóváhagyott eljárásrend kifejezetten a rosszindulatú melanóma, vagyis a melanoma malignum kezelésének erre a szakaszára vonatkozik.