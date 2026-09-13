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Nyitókép: MTI/Balázs Attila

Megbukott egy fideszes reform, a nevekről van szó

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Érvénytelenítette a korábbi Utónév-engedélyezési Bizottság döntéseit és a szakmai szempontokhoz való visszatérésről határozott a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium. A politikai alapon felfüggesztett eljárások átvilágításával nemcsak a törlésre ítélt 145 név marad meg az utónévjegyzékben, de tíz újabb keresztnévvel bővül is a választható nevek sora.

A korábbi kormányzati ciklusban Kósa Lajos javaslatára miniszteri hatáskörbe utalt utónév-engedélyezés gyakorlatilag leállította a magyar névszótár bővítését, miközben a szakmai hátteret biztosító ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpont (NYTK) harmincnapos elbírálási határidejét kiiktatták a rendszerből.

A januárban hozott politikai döntések – köztük 145, senki által nem viselt, de részben régi magyar eredetű név törlése – hivatalos kihirdetés hiányában sosem léptek hatályba, bizonytalanságban hagyva a kérelmező szülőket – tudta meg a 24.hu.

A tárca és a Nyelvtudományi Kutatóközpont képviselőinek szeptember eleji egyeztetésén semmisnek nyilvánították a korábbi politikai bizottság határozatait. A szakértők megállapították, hogy a nevek tömeges kivezetése a nemzeti öntudat védelme szempontjából is nemvárt öngólnak bizonyult volna, így egyetlen nevet sem törölnek a listáról. Ezzel párhuzamosan

tíz új utónév – köztük a Liszka, Benna, Floriána, Doron, Zeliha és Gittel – már biztosan felkerül a választható nevek közé.

A minisztérium és az NYTK célja, hogy jogszabály- és törvénymódosítással végleg megszüntessék a névkérelmezés bürokratikus kerülőútjait, és a döntési jogkört teljes egészében visszautalják a nyelvész szakemberek kezébe, visszaállítva a korábban évekig zökkenőmentesen működő, harmincnapos elbírálási rendszert.

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