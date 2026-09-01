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Nyitókép: den-belitsky/Getty Images

Furcsa tengeri lények terjednek az Adriában – a kutatók már keresik őket

Infostart

Horvát és olasz kutatók új megfigyelő- és korai előrejelző rendszert fejlesztenek az Adriai-tengerbe behurcolt idegenhonos fajok terjedésének nyomon követésére. Az ALIENA projekt célja, hogy feltérképezze, hol jelennek meg ezek az élőlények, mekkora a populációjuk, és milyen ütemben terjednek – közölte a Croatia Week.

Az idegenhonos fajok többnyire emberi tevékenység révén kerülnek az Adriába, például a teherhajók ballasztvizével vagy a hajótestekre tapadva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák: attól, hogy egy faj új területen jelenik meg, még nem feltétlenül válik invazívvá – idézi a Portfolio.

A veszély akkor jelentkezik, ha egy betelepült faj tartósan megtelepszik, gyorsan terjed, és károsítja az őshonos élővilágot vagy a helyi gazdasági tevékenységeket.

Az egyik kiemelten vizsgált faj az Atlanti-óceán nyugati részéről származó amerikai bordásmedúza, amely mára az Adriában is elterjedt. A valódi medúzáktól eltérően ez az átlátszó testű állat csillósorok segítségével mozog, és zooplanktonnal táplálkozik. Nagyobb egyedszám esetén jelentős nyomást gyakorolhat a táplálékkészletekre, ami az Adria halászata szempontjából fontos kisméretű halfajokat is veszélyeztetheti.

Az ALIENA a terepi megfigyeléseket számítógépes modellezéssel egészíti ki. A kutatók így azt is vizsgálják, milyen környezeti feltételek kedveznek az egyes fajok terjedésének. Az előrejelző rendszer első változata már elkészült, tesztelése pedig négy adriai mintaterületen gyűjtött adatokkal zajlik.

A kutatók molekuláris biológiai módszereket is alkalmaznak, hogy azonosítsák azokat a szervezeteket, amelyek kis méretük, alacsony egyedszámuk vagy az őshonos fajokhoz való hasonlóságuk miatt hagyományos módszerekkel nehezen felismerhetők.

A terjedési útvonalak feltérképezése szintén fontos része a kutatásnak. Daniela Marić Pfannkuchen, a rovinji Tengerkutató Központ munkatársa szerint minden új észlelés egy újabb pontot jelent a fajok terjedési térképén. Így azt is meg lehet figyelni, hogy a déli Adriában megjelenő fajok évről évre észak felé terjednek-e. A ballasztvízzel behurcolt fajok esetében azonban más lehet a helyzet, hiszen ezek közvetlenül a kikötőkben is megtelepedhetnek.

A kutatásba a lakosság is bekapcsolódhat. A Crafting the Sea alkalmazáson keresztül bárki feltöltheti szokatlan tengeri élőlényekről készült fotóit, a megfigyelés pontos helyének és időpontjának megadásával. Ezzel a lakossági észlelések is hozzájárulhatnak az inváziós fajok terjedésének feltérképezéséhez.

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Kezdőlap    Tudomány    Furcsa tengeri lények terjednek az Adriában – a kutatók már keresik őket

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