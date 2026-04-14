Metán szivároghat az elhagyott olaj- és gázkutakból

Aggodalomra ad okot a nem termelő, használaton kívüli kutak metánkibocsátása, pedig korábban azt hitték, ezek a kutak jelentéktelen szerepet játszanak az egyik legveszélyesebb üvegházhatású gáz légköri szennyezésében – írta meg az Origo.

A kanadai McGill University kutatói az Environmental Science & Technology folyóiratban publikálták eredményeiket. A kutatók 401 kanadai lezárt vagy pedig soha nem is termelő kutat vizsgáltak meg. Az eredmények azt mutatják, hogy az esetek 23 százalékában egyértelműen jelen volt a mikrobiális eredetű metánkibocsátás – teszik hozzá a cikkben.

Ez körülbelül háromszor magasabb arány a korábban feltételezettnél

– olvasható az Origo cikkében. Fontos, hogy a kutak további 50 százalékában szintén kimutatható volt a gáz, még ha csekély mennyiségben is. Ez a kutatás vezetői szerint arra utal, hogy a mikrobiális metán szerepét eddig jelentősen alábecsülték. Kanadában ráadásul közel 500 ezer ilyen használaton kívüli kút található, a valós kibocsátás tehát akár ezerszerese is lehet a korábban becsült értéknek.

Hozzáteszik, a metán nem egyetlen forrásból érkezik. A mélyebb rétegekben termogén metán keletkezik, ez akkor alakul ki, amikor az ősi szerves anyagok a nagy nyomás és a magas hőmérséklet hatására gázzá alakulnak. Az új kutatás rámutatott, hogy a sekélyebb rétegekben élő mikroorganizmusok is jelentős mennyiségű metánt termelnek. Ez a mikrobiális metán, a talaj felsőbb rétegeiben keletkezik, és eddig jóval kisebb jelentőséget tulajdonítottak neki.

A kibocsátás ráadásul nem egyenletes: a kutak mindössze 12 százaléka felel a teljes kibocsátás 98 százalékáért. Ez azt is jelenti, hogy ha ezeket a kulcsfontosságú kutakat azonosítani és kezelni tudják, akkor a teljes metánkibocsátás viszonylag gyorsan csökkenthető lenne – írják az Origo cikkében.

Mint a Bloomberg március végi cikkében olvasható, a közel-keleti háború ahhoz is vezetett, hogy több gázt égetnek el a „fáklyázás” keretében. Hozzáteszik, ez ugyanis a termelőegységek leállításához kapcsolódik, akár megelőző lépésként, vagy pedig a korlátozott mértékben rendelkezésre álló tárolókapacitás végett.