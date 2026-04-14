Infostart.hu
2026. április 14. kedd Tibor
pumpjacks piston pumps operating at an oil well in field outdoors
Nyitókép: Евгений Харитонов/Getty Images

Metán szivároghat az elhagyott olaj- és gázkutakból

Egy eddig alábecsült környezeti probléma került reflektorfénybe egy friss kutatásnak köszönhetően.

Aggodalomra ad okot a nem termelő, használaton kívüli kutak metánkibocsátása, pedig korábban azt hitték, ezek a kutak jelentéktelen szerepet játszanak az egyik legveszélyesebb üvegházhatású gáz légköri szennyezésében – írta meg az Origo.

A kanadai McGill University kutatói az Environmental Science & Technology folyóiratban publikálták eredményeiket. A kutatók 401 kanadai lezárt vagy pedig soha nem is termelő kutat vizsgáltak meg. Az eredmények azt mutatják, hogy az esetek 23 százalékában egyértelműen jelen volt a mikrobiális eredetű metánkibocsátás – teszik hozzá a cikkben.

Ez körülbelül háromszor magasabb arány a korábban feltételezettnél

– olvasható az Origo cikkében. Fontos, hogy a kutak további 50 százalékában szintén kimutatható volt a gáz, még ha csekély mennyiségben is. Ez a kutatás vezetői szerint arra utal, hogy a mikrobiális metán szerepét eddig jelentősen alábecsülték. Kanadában ráadásul közel 500 ezer ilyen használaton kívüli kút található, a valós kibocsátás tehát akár ezerszerese is lehet a korábban becsült értéknek.

Hozzáteszik, a metán nem egyetlen forrásból érkezik. A mélyebb rétegekben termogén metán keletkezik, ez akkor alakul ki, amikor az ősi szerves anyagok a nagy nyomás és a magas hőmérséklet hatására gázzá alakulnak. Az új kutatás rámutatott, hogy a sekélyebb rétegekben élő mikroorganizmusok is jelentős mennyiségű metánt termelnek. Ez a mikrobiális metán, a talaj felsőbb rétegeiben keletkezik, és eddig jóval kisebb jelentőséget tulajdonítottak neki.

A kibocsátás ráadásul nem egyenletes: a kutak mindössze 12 százaléka felel a teljes kibocsátás 98 százalékáért. Ez azt is jelenti, hogy ha ezeket a kulcsfontosságú kutakat azonosítani és kezelni tudják, akkor a teljes metánkibocsátás viszonylag gyorsan csökkenthető lenne – írják az Origo cikkében.

Mint a Bloomberg március végi cikkében olvasható, a közel-keleti háború ahhoz is vezetett, hogy több gázt égetnek el a „fáklyázás” keretében. Hozzáteszik, ez ugyanis a termelőegységek leállításához kapcsolódik, akár megelőző lépésként, vagy pedig a korlátozott mértékben rendelkezésre álló tárolókapacitás végett.

Az utóbbi években sikerült megfékezni a kínai szén-dioxid-kibocsátások növekedését, az üvegházhatású gázok csökkentésére vonatkozó célok azonban nem egyértelműek a nemrég bemutatott ötéves tervben, ahogy az sem, hogy mikorra szüntetné meg a távol-keleti ország a szén felhasználását – mondta az InfoRádióban Bart István, a Klímastratégia 2050 Intézet igazgatója.
Épp jókor indulhat újra a kőolaj a Barátság vezetéken, de nem ez a kulcs az elemző szerint
Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP

Remek a hangulat az amerikai tőzsdéken

Elképesztő bérigények a nyaralóhelyeken: kiderült, mennyi pénzt várnak el idén a vendéglátósok

Trump says Iran talks could resume 'over next two days' as US says ships turned back by blockade

