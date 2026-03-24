2026. március 24. kedd Gábor, Karina
klímaváltozás éghajlatváltozás globális felmelegedés
Nyitókép: Pixabay

Német hátraarc: megkérdőjelezte a 2050-es uniós klímacélok megvalósítását a gazdasági miniszter

Merész vállalást tett az Európai Unió azzal, hogy 2050-re klímasemlegesség elérését tűzte ki célul, de a német gazdasági miniszter, Katherina Reiche egy nemzetközi konferencián „újragondolást” sürgetett

Katherina Reiche a Texasban tartott tanácskozáson azt mondta, nem zárná ki az akár 10 százalékos eltérést sem a célként kitűzött klímasemlegességtől, szerinte ugyanis ebben a tekintetben nagyobb rugalmasságra lenne szükség.

„Nem szabad 100 százalékos megoldásokra törekednünk”

– fogalmazott a konzervatív gazdasági miniszter. Ell kell fogadnunk, hogy a teljes klímasemlegesség 2050-re kitűzött céljától akár öt-tíz százalékkal eltérhetünk – tette hozzá.

Reiche hangsúlyozta, hogy alapjában nem a klímasemlegességi cél ellen érvel, de szerinte figyelembe kell venni, hogy az térdre kényszerítheti a gazdaságot.

„A vállalkozásoknak megfizethető energiára van szükségük. Ha viszont szigorú és merev céljaink vannak, akkor saját magunkat bénítjuk meg, és szükséges iparágakat veszíthetünk el” – idézte a Politico a német minisztert. „Nem engedhetjük meg magunknak, hogy lemondjunk energiaigényes iparágainkról Európában, illetve Németországban" – jelentett ki.

A Der Spiegel utalt arra, hogy a 2050-re kitűzött cél az uniós tagállamok közös klímapolitikájának központi eleme. Ezt követen a tagországok nem bocsáthatnának ki több üvegházhatású gázt, mint amennyit más eszközökkel el tudnak nyelni. Németország ugyanakkor egy korábbi klímavédelmi törvény szerint már 2045-re a klímasemlegesség elérését tűzte ki célul.

Kezdőlap    Külföld    Német hátraarc: megkérdőjelezte a 2050-es uniós klímacélok megvalósítását a gazdasági miniszter

Varju László: Paks II-t nem szabad megépíteni, az eurót be kell vezetni

Varju László: Paks II-t nem szabad megépíteni, az eurót be kell vezetni

A választásig hátralévő időre sorozatot indított az InfoRádió, hogy a kutatások szerint a parlamenti bejutásra esélyes pártok politikusait, szakpolitikusait a napi ügyek mellett külpolitikai és gazdasági elképzeléseikről is kérdezzük. A Fidesz-KDNP, a DK és a Mi Hazánk elfogadta a meghívást. A Tisza Párt nem kívánt élni a lehetőséggel. Varju László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjelöltje és képviselője pártja gazdasági elképzeléseiről beszélt az Aréna című műsorban.
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
Új biztonsági vezetőt kapott Irán, súlyos támadás érte Tel-Avivot – Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Új biztonsági vezetőt kapott Irán, súlyos támadás érte Tel-Avivot – Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Kedden is folytatódnak az amerikai és izraeli támadások Irán (és Libanon) ellen, miközben Irán is folytatja csapásait az öbölállamok és Izrael ellen. Tel-Aviv központjában egy 100 kg-nyi robbanóanyagot szállító rakéta csapódott be, hatan könnyebben megsérültek, több épületben is hatalmas károk keletkeztek. Kedden kinevezték Irán új biztonsági vezetőjét, miután egy hete egy légicsapásban életét vesztette Ali Laridzsáni: az új főnök, Mohammad Bagher Zolghadr korábban az iráni Forradalmi Gárda egyik parancsnoka volt. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legújabb eseményeivel.

Durva balhé tört ki a válogatottnál: klubedzőnek ment neki a szövetségi kapitány, ebből mi lesz?

Durva balhé tört ki a válogatottnál: klubedzőnek ment neki a szövetségi kapitány, ebből mi lesz?

Barbarez szerint Cooper szándékosan mellőzi a bosnyák Benjamin Tahirovicot a klubcsapatban, hogy ezzel gyengítse a válogatottat a vb-pótselejtező előtt

'I want to blink and it be over,' Iranian woman tells BBC as Israel and Iran exchange strikes

'I want to blink and it be over,' Iranian woman tells BBC as Israel and Iran exchange strikes

Meanwhile, Bahrain says an Iranian missile has hit a military base in the west of the country - a senior Gulf official calls it a "dangerous escalation".

