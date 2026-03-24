Német hátraarc: megkérdőjelezte a 2050-es uniós klímacélok megvalósítását a gazdasági miniszter

Katherina Reiche a Texasban tartott tanácskozáson azt mondta, nem zárná ki az akár 10 százalékos eltérést sem a célként kitűzött klímasemlegességtől, szerinte ugyanis ebben a tekintetben nagyobb rugalmasságra lenne szükség.

„Nem szabad 100 százalékos megoldásokra törekednünk”

– fogalmazott a konzervatív gazdasági miniszter. Ell kell fogadnunk, hogy a teljes klímasemlegesség 2050-re kitűzött céljától akár öt-tíz százalékkal eltérhetünk – tette hozzá.

Reiche hangsúlyozta, hogy alapjában nem a klímasemlegességi cél ellen érvel, de szerinte figyelembe kell venni, hogy az térdre kényszerítheti a gazdaságot.

„A vállalkozásoknak megfizethető energiára van szükségük. Ha viszont szigorú és merev céljaink vannak, akkor saját magunkat bénítjuk meg, és szükséges iparágakat veszíthetünk el” – idézte a Politico a német minisztert. „Nem engedhetjük meg magunknak, hogy lemondjunk energiaigényes iparágainkról Európában, illetve Németországban" – jelentett ki.

A Der Spiegel utalt arra, hogy a 2050-re kitűzött cél az uniós tagállamok közös klímapolitikájának központi eleme. Ezt követen a tagországok nem bocsáthatnának ki több üvegházhatású gázt, mint amennyit más eszközökkel el tudnak nyelni. Németország ugyanakkor egy korábbi klímavédelmi törvény szerint már 2045-re a klímasemlegesség elérését tűzte ki célul.