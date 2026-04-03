Infostart.hu
2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Nyitókép: JordanSimeonov/Getty Images
Nyitókép: JordanSimeonov/Getty Images

Klímaszakértő: Kína lett a zöld átállás katalizátora, de keletkezett egy óriási kérdés

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika
ELŐZMÉNYEK

Az utóbbi években sikerült megfékezni a kínai szén-dioxid-kibocsátások növekedését, az üvegházhatású gázok csökkentésére vonatkozó célok azonban nem egyértelműek a nemrég bemutatott ötéves tervben, ahogy az sem, hogy mikorra szüntetné meg a távol-keleti ország a szén felhasználását – mondta az InfoRádióban Bart István, a Klímastratégia 2050 Intézet igazgatója.

Kína lett a globális zöld átállás egyik fő motorja, ez azonban nem a kibocsátáscsökkentés érdekében történt. Bart István klímaszakértő ezt a megállapítást azzal indokolta, hogy Pekingnek nincsenek az üvegházgázok mérséklésre vonatkozó céljai, és az is kérdéses, hogy mikor tud leválni arról a hatalmas mennyiségű szénről, amit felhasznál.

Az Environmental Defense Fund környezetvédelmi szervezet munkatársa a masfelfok.hu oldalon megjelent cikkében azt írja, Kína a világ legnagyobb szén-dioxid-kibocsátója, mégis a zöld célok, illetve a fenntarthatóbb és környezetbarátabb működés katalizátorává vált azzal, hogy olcsó napelemekkel, akkumulátorokkal és villanyautókkal lepi el a világpiacot.

Bart István az InfoRádióban elmondta: Peking nem kizárólag a lakosok és a környezet védelme érdekében pörgette fel a zöld átállást, hiszen így tudja biztosítani az energiabiztonságát. „Ezt a stratégiát igazolja a közel-keleti konfliktus nyomán fenyegető olajválság is” – tette hozzá a szakértő.

Kína egyik legnagyobb problémájának azt nevezte, hogy alig van belföldi olaj- és földgáztermelése, ezért külföldről kell importálnia, ami miatt állandóan függő helyzetben van.

Ha pedig Kína a jövőben esetleg úgy döntene, hogy megtámadná Tajvant, „akkor nagyon könnyen blokád alá lehetne venni az energiaellátáson keresztül”.

Bart István szerint mindemellett gazdasági szempontok is indokolják a tiszta energiák gyors fejlesztését. Emlékeztetett, hogy a kínai gazdaság húzóágazata nagyon sokáig az ingatlanpiac volt, ennek megfelelően rengeteg beruházás, építkezés indult. Az utóbbi időben azonban ez „kifújt”, miután világossá vált számukra, hogy pusztán építkezésekkel már nem lehet rendesen felpörgetni a gazdaságot. Ekkor nyúltak az úgynevezett új energiákhoz, és a prioritás a villanyautó-gyártás lett, majd sorrendben felzárkóztak a szélturbinák, az akkumulátorok és a napelemek is, vagyis

csupa olyan technológia került az előállítás, a gyártás középpontjába, amelyekre egyébként kiválóan alkalmas a kínai ipari struktúra.

Ezzel a stratégiával az utóbbi években sikerült megfékezni a kínai szén-dioxid-kibocsátások növekedését. A legújabb, a napokban megjelenő ötéves terv is kiemelten foglalkozik a zöld átállással. Előírja, hogy Kínában 2030-ra el kell érni azt, hogy a teljes energiafogyasztás 25 százaléka megújulókból származzon. Ugyanakkor Bart István szerint az üvegházhatású gázok csökkentésére vonatkozó célok nem egyértelműek ebben a stratégiában, ahogy az sem, hogy mikorra szüntetné meg a távol-keleti ország a szén felhasználását.

„A nagy kérdés az, hogy milyen ütemben tud majd Kína leválni arról a kolosszális mennyiségű szénről, amennyit jelenleg eléget.

Kína a világ összkibocsátásának majdnem az egyharmadáért felel. Iszonyatos mennyiségű szén-dioxid-kibocsátással jár együtt a kínai ipari tevékenység, aminek a nagy része mind a mai napig szén”

– magyarázta a klímaszakértő.

Bart István úgy fogalmazott, a kibocsátáscsökkentés Kína számára továbbra is inkább az energiaátmenet járulékos haszna és nem elsődleges cél. A Klímastratégia 2050 Intézet igazgatója hozzátette: ez nem feltétlenül probléma, ugyanakkor a világszintű kibocsátáscsökkentés szempontjából nem megnyugtató.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

