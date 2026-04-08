Történelmi bejelentés: 3D-nyomtatott kapszulák elpusztítják a rákos daganatot kemoterápiás kezelés nélkül

Az Egyesült Államokban olyan mikroszkopikus hordozókat fejlesztettek ki, amelyek közvetlenül a beteg sejtekhez szállítják a hatóanyagot, így radikálisan csökkenhetnek a kemoterápia mellékhatásai – írja a Mississippi Egyetem (Ole Miss) közleménye alapján az üzletem.hu.

Az új, 200–300 nanométeres kapszulát rákos daganatok elleni gyógyszerrel töltik fel. Az apró, 3D-nyomtatással készült szerkezet megoldást jelenthet arra, hogyan lehet elpusztítani a daganatot az egész szervezetet mérgező kemoterápiás kezelés nélkül. Az eredmények szerint

az úgynevezett spanlasztikumok közvetlenül a daganat helyére ültetve képesek kifejteni kedvező hatásukat.

A hagyományos kemoterápia során a gyógyszer a véráramon keresztül terjed szét az egész testben, így az olyan egészséges, de gyorsan osztódó sejteket is károsítja, mint a haj, a bőr vagy a bélnyálkahártya. Ez okoz olyan mellékhatásokat, mint például a hajhullás vagy a vérszegénység.

A Mississippi Egyetem egy új 3D-nyomtatási koncepciót dolgozott ki, amelyet FRESH 3D-nyomtatásnak neveznek. Az eljárás lényege, hogy a hatóanyagot egy speciális implantátumba vagy 3D-szerkezetbe zárják, majd ezt juttatják el a daganatos területre.

A módszer rákellenes mechanizmusa a sejtszintű behatoláson alapul. A nanorészecskék méretüknél fogva képesek áthatolni a sejtmembránon. Ha a sejt nem veszi fel a szert, az hatástalan marad, a nanorészecskékbe csomagolt hatóanyag viszont védve marad, a lebomlástól egészen a célba érésig.

Az eljárás már akkor eredményes lehet, amikor a daganat még nem képzett áttéteket a szervezetben.

Mivel a kezelés egyetlen pontra koncentrálódik, a toxikus anyagok nem árasztják el a keringési rendszert. Mielőtt betegeknél is alkalmaznák a technológiát, élő szervezeteken végzett teszteket végeznek el.

A Mississippi Egyetem kutatócsoportja szerint nagy siker, hogy bebizonyították: a 3D-nyomtatott hidrogél-alapú rendszerek laboratóriumi körülmények között hatékonyan pusztítják a rákos sejteket.