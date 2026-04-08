Nyitókép: Pixabay

Történelmi bejelentés: 3D-nyomtatott kapszulák elpusztítják a rákos daganatot kemoterápiás kezelés nélkül

Infostart

A Mississippi Egyetem kutatói bebizonyították, hogy a 3D-nyomtatott hidrogél-alapú rendszerek laboratóriumi körülmények között hatékonyan pusztítják a rákos sejteket.

Az Egyesült Államokban olyan mikroszkopikus hordozókat fejlesztettek ki, amelyek közvetlenül a beteg sejtekhez szállítják a hatóanyagot, így radikálisan csökkenhetnek a kemoterápia mellékhatásai – írja a Mississippi Egyetem (Ole Miss) közleménye alapján az üzletem.hu.

Az új, 200–300 nanométeres kapszulát rákos daganatok elleni gyógyszerrel töltik fel. Az apró, 3D-nyomtatással készült szerkezet megoldást jelenthet arra, hogyan lehet elpusztítani a daganatot az egész szervezetet mérgező kemoterápiás kezelés nélkül. Az eredmények szerint

az úgynevezett spanlasztikumok közvetlenül a daganat helyére ültetve képesek kifejteni kedvező hatásukat.

A hagyományos kemoterápia során a gyógyszer a véráramon keresztül terjed szét az egész testben, így az olyan egészséges, de gyorsan osztódó sejteket is károsítja, mint a haj, a bőr vagy a bélnyálkahártya. Ez okoz olyan mellékhatásokat, mint például a hajhullás vagy a vérszegénység.

A Mississippi Egyetem egy új 3D-nyomtatási koncepciót dolgozott ki, amelyet FRESH 3D-nyomtatásnak neveznek. Az eljárás lényege, hogy a hatóanyagot egy speciális implantátumba vagy 3D-szerkezetbe zárják, majd ezt juttatják el a daganatos területre.

A módszer rákellenes mechanizmusa a sejtszintű behatoláson alapul. A nanorészecskék méretüknél fogva képesek áthatolni a sejtmembránon. Ha a sejt nem veszi fel a szert, az hatástalan marad, a nanorészecskékbe csomagolt hatóanyag viszont védve marad, a lebomlástól egészen a célba érésig.

Az eljárás már akkor eredményes lehet, amikor a daganat még nem képzett áttéteket a szervezetben.

Mivel a kezelés egyetlen pontra koncentrálódik, a toxikus anyagok nem árasztják el a keringési rendszert. Mielőtt betegeknél is alkalmaznák a technológiát, élő szervezeteken végzett teszteket végeznek el.

A Mississippi Egyetem kutatócsoportja szerint nagy siker, hogy bebizonyították: a 3D-nyomtatott hidrogél-alapú rendszerek laboratóriumi körülmények között hatékonyan pusztítják a rákos sejteket.

egyesült államok

rákkutatás

kezelés

daganat

3d nyomtatás

kemoterápia

kapszula

J. D. Vance élőben kapcsolta Donald Trumpot Budapesten: „imádom Viktort, nem engedte, hogy megtámadják az országát"

Nem fizet osztalékot a Gránit Bank

Nem fizet osztalékot idén a Gránit Bank – derült ki a BÉT honlapján közzétett közgyűlési dokumentumokból, összhangban a társaság által eddig kommunikált tervekkel.

Vajon milyen tervezői döntések és pszichológiai mechanizmusok vezettek oda, hogy ma már sokszor képtelenek vagyunk elszakadni a képernyőtől?

Vajon milyen tervezői döntések és pszichológiai mechanizmusok vezettek oda, hogy ma már sokszor képtelenek vagyunk elszakadni a képernyőtől?

Iran and US agree to conditional two-week ceasefire and opening of Hormuz strait

Pakistan says it will host talks between the two sides on Friday, while Israel says it supports the ceasefire but it "does not include Lebanon".

