Veszélyben az iPhone-ok és iPadek: erre most nagyon oda kell figyelni

Kritikus figyelmeztetéseket kapnak az iPhone- és iPad-tulajdonosok, mivel veszélyes támadásokat észleltek számos készüléken. Az Apple igyekszik időben figyelmeztetni az érintetteket – írja a hvg.hu a MacRumors cikke alapján.

A zárképernyőn felbukkanó üzenetet a Beállítások küldi ki, és az áll benne, hogy az Apple tud olyan támadásokról, amelyben régebbi rendszerverziókat futtató eszközöket céloznak a hackerek.

Az adott eszközön futó iOS/iPadOS-verzió is érintett lehet, így minél előbb telepíteni kell a rendelkezésre álló biztonsági frissítéseket.

Számos, régebbi iOS-t futtató mobilon megjelentek ilyen értesítések. Ilyen például az iOS 17 is, amely jóval frissebb az Apple támogatási oldalán felsorolt iOS 13/14-nél.

Az Apple közölte: a biztonsági szakértők olyan webes támadásokat azonosítottak, amelyek az iOS elavult verzióit célozzák meg rosszindulatú webes tartalmakon keresztül. Ez azt jelenti, hogy

ha egy felhasználó régebbi iOS-verziót használ, és rosszindulatú hivatkozásra kattint, vagy felkeres egy fertőzött webhelyet, akkor akár még az is előfordulhat, hogy az iPhone-on található adatokat ellopják.

Az érintetteknek az adatvédelem érdekében telepíteniük kell minden elérhető biztonsági javítást, amit itt lehet megtenni: Beállítások – Általános – Szoftverfrissítés menüpont. Ilyen frissítések gyakran érkeznek még az után is, hogy egy adott eszköz már nem kap új főverziót.