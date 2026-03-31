INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.04
usd:
336.51
bux:
120770.78
2026. március 31. kedd Árpád
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Picture of an Apple Iphone SE3 on a black background. The third-generation iPhone SE (also known as the iPhone SE 3 or the iPhone SE 2022) is a smartphone designed and developed by Apple Inc. It is part of the 15th generation of the iPhone, alongside the iPhone 13 / 13 Mini and iPhone 13 Pro / 13 Pro Max models. Apple announced the third-generation iPhone SE on March 8, 2022, which succeeded the second-generation iPhone SE. Pre-orders began on March 11, 2022. The phone was released afterwards on March 18, 2022. It was released with a starting price of US$429, a $30 increase over its predecessor.
Nyitókép: BalkansCat

Veszélyben az iPhone-ok és iPadek: erre most nagyon oda kell figyelni

Infostart

Ha egy felhasználó régebbi iOS-verziót használ, és rosszindulatú hivatkozásra kattint, vagy felkeres egy fertőzött webhelyet, akkor akár még az is előfordulhat, hogy az eszközön található adatokat ellopják.

Kritikus figyelmeztetéseket kapnak az iPhone- és iPad-tulajdonosok, mivel veszélyes támadásokat észleltek számos készüléken. Az Apple igyekszik időben figyelmeztetni az érintetteket – írja a hvg.hu a MacRumors cikke alapján.

A zárképernyőn felbukkanó üzenetet a Beállítások küldi ki, és az áll benne, hogy az Apple tud olyan támadásokról, amelyben régebbi rendszerverziókat futtató eszközöket céloznak a hackerek.

Az adott eszközön futó iOS/iPadOS-verzió is érintett lehet, így minél előbb telepíteni kell a rendelkezésre álló biztonsági frissítéseket.

Számos, régebbi iOS-t futtató mobilon megjelentek ilyen értesítések. Ilyen például az iOS 17 is, amely jóval frissebb az Apple támogatási oldalán felsorolt iOS 13/14-nél.

Az Apple közölte: a biztonsági szakértők olyan webes támadásokat azonosítottak, amelyek az iOS elavult verzióit célozzák meg rosszindulatú webes tartalmakon keresztül. Ez azt jelenti, hogy

ha egy felhasználó régebbi iOS-verziót használ, és rosszindulatú hivatkozásra kattint, vagy felkeres egy fertőzött webhelyet, akkor akár még az is előfordulhat, hogy az iPhone-on található adatokat ellopják.

Az érintetteknek az adatvédelem érdekében telepíteniük kell minden elérhető biztonsági javítást, amit itt lehet megtenni: Beállítások – Általános – Szoftverfrissítés menüpont. Ilyen frissítések gyakran érkeznek még az után is, hogy egy adott eszköz már nem kap új főverziót.

figyelmeztetés

apple

iphone

adatvédelem

értesítés

frissítés

ipad

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
A földgázszállító a protokoll szerint már több hónappal korábban bejelenti, mikor hajtják végre a szükséges karbantartási munkálatokat, így a júniusi, nyolc napi leállásból fakadó kiesésre a kereskedők és a tárolók is előre fel tudnak készülni – mondta az InfoRádióban a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője. A szakértő arra is kitért, milyen következményei lehetnek annak, hogy a magyar állam júliustól megtiltaná a földgázszállítást Ukrajnába.
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.31. kedd, 18:00
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×