ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. január 31. szombat Gerda, Marcella
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Muszáj unokázniuk az időseknek

Infostart

Tudományosan is beigazolódni látszik a népi bölcsesség: az unokákkal töltött idő és a róluk való gondoskodás hatékony védelmet jelenthet a kognitív hanyatlás ellen. A Psychology and Aging szakfolyóiratban frissen megjelent tanulmány szerint a nagyszülői szerepvállalás mérhetően javítja a memóriát és a nyelvi készségeket.

A kutatók egy nagyszabású angol vizsgálat (ELSA) adatait elemezve közel 2900, 50 év feletti nagyszülő szellemi állapotát követték nyomon 2016 és 2022 között. Az eredmények egyértelmű összefüggést mutattak a gyermekfelügyelet és az agy egészsége között.

Nem a gyakoriság, a részvétel számít

A tanulmány egyik legmeglepőbb megállapítása, hogy a szellemi előnyök nem függtek közvetlenül attól, hány órát töltött a nagyszülő az unokával, vagy pontosan milyen feladatot látott el. Legyen szó akár közös játékról, házi feladat írásáról, fuvarozásról vagy éppen betegápolásról, maga a gondoskodó tevékenység ténye volt a döntő - olvasható egy magyar egészésgügyi Facebook-csoportban.

Az unokákra felügyelő nagyszülők – kortól és általános egészségi állapottól függetlenül – magasabb pontszámot értek el a memóriateszteken és a verbális folyékonyságot mérő feladatokban.

A nagymamák esetében a kutatók kimutatták, hogy a gondoskodás hosszú távon is lassította a szellemi hanyatlást a nem unokázó kortársaikhoz képest.

Azok a nagyszülők, akik eleve jobb kognitív szinten voltak, hajlamosabbak voltak többféle és aktívabb tevékenységekben (pl. közös szabadidős programok) részt venni, ami egyfajta pozitív visszacsatolásként tovább segítette frissességük megőrzését.

Ezért segít

A szakértők szerint az unokák körüli teendők folyamatos mentális stimulációt és szociális elkötelezettséget igényelnek. Az érzelmi kötődés mellett a logisztikai feladatok (időpontok észben tartása, segítség a tanulásban) és a fizikai aktivitás együttesen olyan komplex ingert jelentenek az agy számára, amely segít megőrizni az idegpályák rugalmasságát.

A kutatás üzenete a helybéli családok számára is fontos: a nagyszülők bevonása a gyermeknevelésbe nemcsak a szülőknek segítség, hanem a nagyszülők számára is az egyik legjobb módszer a szellemi egészség megőrzésére az idősebb években.

Kezdőlap    Tudomány    Muszáj unokázniuk az időseknek

egészség

unoka

nagyszülő

szellemi munka

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a kollektív bűnösség elvét

A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a kollektív bűnösség elvét

A Benes-dekrétumok elleni pozsonyi tüntetésen a rendőrök elvitték Orosz Örsöt, mert a ruháján az állt, hogy megkérdőjelezi a dekrétumokat - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebook-oldalán, jelezve: a szlovákiai magyar politikust elengedték, nem indul ellene eljárás.
VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mennyivel vezet a Tisza a Fidesz előtt?

Mennyivel vezet a Tisza a Fidesz előtt?

A hétről hétre megjelenő, keszekusza képet mutató közvélemény-kutatási eredményeket látva meglepő lehet, de igaz: a Fidesz és a Tisza Párt közötti különbség hosszú hónapok óta betonba van öntve. Csak épp két különböző betonba.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ma már a diszkontok diktálnak a magyar borászoknak: kik lesznek a nagy átrendeződés túlélői?

Ma már a diszkontok diktálnak a magyar borászoknak: kik lesznek a nagy átrendeződés túlélői?

A magyar borpiac kettészakadt, a középkategória gyakorlatilag eltűnt, a termelők pedig egyszerre küzdenek a diszkontok árnyomásával és a zsugorodó hazai fogyasztással.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Takeaways from the millions of newly released Epstein files

Takeaways from the millions of newly released Epstein files

Three million new documents include hundreds of mentions of Trump and emails between Epstein and a person called "The Duke".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 31. 05:55
Az önvezető autók miatt jön az újabb közlekedési lámpa
2026. január 30. 16:48
Támad a Nipah-vírus, ezt kell most megtennünk az NNGYK szerint
×
×
×
×