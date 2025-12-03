ARÉNA - PODCASTOK
Fekete gombatelep vagy zuzmó egy kő felületén.
Nyitókép: Unsplash

Csernobil sugárzás-zabáló gombái segíthetik a jövőben az űrhajósokat

Infostart

A fekete gombafélét nemhogy nem zavarja a más élőlények számára halálos ionizáló sugárzás, hanem egyenesen úgy tör felé, ahogy a növények a fény felé.

A megfigyelések alapján egy Csernobilben talált gombafaj nemcsak elviseli a radioaktivitást, hanem gyorsabban is növekszik a hatására – írja a BBC Earth cikke nyomán a 24.hu. A különleges élőlény a jövőben az űrhajósok kozmikus sugárzással szembeni védelmében is segíthet.

Nelli Zsdanova mikrobiológus 1997-ben a csernobili atomerőmű romjainál lett figyelmes egy érdekes élőlényre:a mennyezeten és a falakon fekete penész telepedett meg.

Bár bizonyos élőlények, például kutyák, farkasok, vaddisznók továbbra is élnek és szaporodnak a környéken, az atomerőmű közvetlen közelében viszont kiemelkedően magas sugárzás mérhető, amelyet egyik faj sem élne túl huzamosabb ideig. Ehhez képest

az ott talált Cladosporium sphaerospermum gombafajt nemhogy nem taszítja, hanem egyenesen vonzza is az ionizáló sugárzás.

A gombák aktívan törnek a radioaktív sugárzás felé, hasonlóan ahhoz, ahogy a növények nőnek a fény irányába, azonban a napfénnyel ellentétben az ionizáló sugárzás jóval erősebb, és rendkívüli károkat okoz a DNS-ben és fehérjékben.

Az élőlényekben található melanin kulcsfontosságú lehet a gombafaj megértéséhez. Ez a molekula határozza meg az embereknél a bőr- és hajszín sötét pigmentjeit, és a csernobili gomba fekete színét is ez okozza. Ahogy a sötétebb bőr védi sejtjeinket az UV-sugárzástól, az organizmusokban lévő melanin is pajzsként működik a radioaktivitás ellen: elnyeli azt, és hővé, illetve ártalmatlan energiává alakítja.

Az Albert Einstein College of Medicine atomtudósa, Jekatyerina Dadacsova kimutatta, hogy

a melanint tartalmazó gombák nemcsak a sugárzás felé törekednek, hanem gyorsabban is fejlődnek a hatására, vagyis a káros energiát táplálékká alakítják át.

A felfedezéssel a tudósok a jövőben képesek lehetnek megtisztítani a radioaktív szennyezés sújtotta területeket, és az űrhajósok kozmikus sugárzás elleni védelmén is javíthatnak.

Később bebizonyosodott, hogy a Cladosporium sphaerospermum az űrben található kozmikus sugárzás hatására még gyorsabban nőnek. 2018 decemberében a NASA felküldte a gombafajt a Nemzetközi Űrállomására (ISS), hogy megfigyelje az űrben lévő energiák hatását az élőlényre.

A 26 napig kozmikus sugárzásnak kitett penészgomba átlagosan 1,21-szer gyorsabban növekedett, mint a földi kontrollminták.

Az ISS fedélzetén a gomba sugárzáselszívó képességét is tesztelték. Egy szenzor alá helyezve azt találták, ahogy a penész növekedett, a sugárzás mértéke csökkent – így akár egy nap az űrhajósok ruháján, védőrétegként is hasznosíthatják.

(A nyitókép illusztráció.)

