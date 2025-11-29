Egészséges is, meg nem is, hogy hideg van – legyen hát, vagy ne legyen?

A hideg egyik alapvető élettani hatása a bőr és a végtagok ereinek összehúzódása, szervezetünk így tudja megőrizni a létfontosságú szervek hőmérsékletét. A hideg nemcsak az alvásminőségre hat kedvezően, több előnye is van az egészségmegőrzés szempontjából. A hideg pozitív hatásaiból pedig kellő körültekintéssel az idősek is profitálhatnak.

Fazekas-Pongor Vince, a Semmelweis Egyetem adjunktusa az InfoRádióban elmondta, egy hűvös, 19 fokos hálószobában sokkal jobb minőségű alvás lehetséges, mint egy melegebb szobában.

„Amikor hideg van, a barna zsírszövet elkezd hőt termelni, több energiát használ fel, aminek hatására javul az anyagcsere és az inzulinérzékenység is, sőt a gyulladáscsökkentő hatása is kimutatott”

- sorolta. További előny, hogy hideg időjárásban egyes mozgásszervi fájdalmak is csillapodhatnak, az immunrendszer is erősödhet, de persze mértékkel.

Ám ha a hideg levegő lehűti a nyálkahártyát, akkor könnyebben tapadhatnak meg rajta a kórokozók. Ilyenkor mondjuk azt, hogy megfáztunk.

„Ilyenkor ösztönösen több időt töltünk bent. Télen megnövekszik a minket körülvevő emberek száma, ami különösen kedvező a fertőző betegségek kialakulása szempontjából. A vérnyomásra is negatívan hat a hideg és sötét téli időszak, nem véletlenül növekszik meg ezekben az évszakokban a depresszió előfordulása, vagy a különböző szezonális hangulatzavarok” – ecsetelte még.

A Semmelweis Egyetem adjunktusa a megoldásokról is szólt: próbáljunk minél több időt tölteni napsütésben, ez javítja a közérzetet, és figyeljünk a fizikai aktivitásra, aminek szintén hangulatjavító hatása van. Egy rövid séta a hidegben pedig kimondottan élénkítő, de a hangulatra jó hatással lehet a fényterápia is, így például a reggeli erős fény segít megelőzni a téli levertséget.

Az életmódorvos arról is beszélt, hogy mivel az étrendünk alapvetően D-vitaminban hiányos, ezért legalább az őszi-téli hónapokban tanácsos mindenkinek napi minimum 2000 egység D-vitamint szednie. Ennek a csont- és a kalcium-anyagcsere mellett az immunműködésben is kulcsszerepe van.