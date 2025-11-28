Szabadalmaztatják az új magyar fájdalomcsillapító tapaszt, amit az egyetemeken fejlesztenek

A BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara, valamint a PTE Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének kutatóinak célja, hogy biztonságos, hatékony és könnyen alkalmazható fájdalomcsillapító gyógyszer kerülhessen a betegekhez.

A kifejezetten krónikus fájdalom kezelésére kifejlesztett tapasz ötvözi a kapszula és a krém előnyeit, de mellőzhető vele azok hátránya. Míg a kapszula irritálhatja a gyomrot, a krém pedig a nyálkahártyát, a tapasz egyenletes hatóanyagleadást biztosít, és hosszan tartó hatást nyújt. A tapasz a kapszaicin és diklofenák alacsony dózisú kombinációját tartalmazza: a kapszaicin fokozza a lokális véráramlást, így elősegíti a diklofenák felszívódását is – részletezték.

A közleményben kiemelték, hogy az újdonság védelmére az egyetemek nemzetközi szabadalmi bejelentést is tettek.

A megállapodás értelmében az egyetemek cége, a PainPatch Kft. a készítmény hatékonyságának és biztonságosságának további vizsgálatát hajtja végre, hogy a tapasz a lehető legszélesebb körben, biztonságosan és hatékonyan legyen elérhető a betegek számára a jövőben.

A leendő termék elsődleges célpiaca az európai uniós gyógyszerpiac, különösen a krónikus mozgásszervi fájdalomban szenvedő betegeken segíthet majd az újdonság.

A két egyetem közös spin-off cégét egy kockázati tőkebefektető társaság, a Creative Accelerator Zrt. 124 millió forinttal támogatja az új tapasz piacra kerülése érdekében.