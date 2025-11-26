Mérföldkőhöz érkezett a HUN-REN megújítása

Az Országgyűlés tavaly fogadta el a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatról szóló törvényt. A kutatási hálózat egy sajátos jogállású jogi személy, amelynek a közfeladata a kutatás és az ehhez kapcsolódó piaci tevékenység – mondta a HUN-REN vezérigazgatója.

Jakab Roland hangsúlyozta: „feladatunk, hogy az intézményeinken keresztül tudományos kutatásokat végezzünk, ennek érdekében fenntartsuk, működtessük és fejlesszük az ehhez szükséges infrastruktúrát, legyünk aktívak a tudományos kutatások, eredményeink hasznosítása érdekében. Erősítsük kapcsolatainkat külföldi és nemzetközi tudományos intézményekkel, szervezetekkel és az Európai Unió tudományos szervezeteivel, továbbá vegyünk részt a felsőoktatási intézményekben folyó doktori képzésben, illetve gondoskodunk arról is, hogy a kutatói utánpótlási rendszert működtessük.”

Október 27-től egy új időszámítás vette kezdetét, november 24-én immár új szervezeti formában ünnepélyes keretek között tartottuk meg az irányító testületünk alakuló ülését, amely a magyar kutatási hálózat legfőbb stratégiai irányító szerve, amely a tudomány és az üzleti élet vezetőjéből álló hétfős grémium – fogalmazott a vezérigazgató. A hálózat működését egy háromtagú felügyelőbizottság ellenőrzi.

Az alakuló ülést megelőzően az irányító testület és a felügyelőbizottság tagjait Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter köszöntötte, aki kiemelte a beszédében, hogy az irányító testületben a kutatói és vállalati kiválóságok a biztosítékai annak, hogy a magyar tudomány és kutatások ügyét előre viszik majd.

Jakab Roland kiemelte: „a HUN-REN a magyar kutatás és tudomány jövőjét meghatározó, kivételes felelősséggel szolgálja a hazai tudományos közösség fejlődését. Az irányító testület,a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat legfőbb irányítószerve a vonatkozó törvény alapján gyakorolja az alapítói jogokat, felel a szervezettel kapcsolatos stratégiai döntésekért. A magyar kutatási hálózat küldetése, hogy tudományos kutatásokkal és innovációs tevékenységekkel járuljon hozzá új eredmények létrehozásához, a nemzeti kultúra őrzéséhez, ápolásához, valamint az egyetemes tudomány és kultúra gazdagításához, ezáltal a magyar gazdaság és az egész magyar nemzet előtt álló társadalmi, gazdasági és környezeti kihívások megoldásához.”

A HUN-REN megújításával a hazai tudományos életben paradigmaváltás történt, és ebben az irányító testület megalakulása egy mérföldkő, egy új korszak a magyar kutatási innovációs ökoszisztéma zászlóshajójának a működésében – fogalmazott a vezérigazgató.

Mint mondta: „a magyar kutatási hálózatot a törvény nemes és rendkívül felelősségteljes küldetéssel bízta meg, amely egyszerre szolgálja a tudomány előrehaladását és a nemzet jövőjét. Tehát a cél teljesen világos, erősíteni a kutatói és gazdasági versenyképességünket, javítani a nemzetközi értékláncokba való bekapcsolódásunkat, és elősegíteni a tudományos hatás és értékteremtés növekedését. Ennek a végrehajtására az irányító testület különleges felelősséget kapott a törvényben.

Olyan működést építünk, amelyben a kutatók kevesebb adminisztrációval és nagyobb szakmai szabadsággal dolgozhatnak,

a digitalizáció, a gyorsabb döntéshozatal és az egységes erőforrástervezés a HUN-REN működését rugalmasabbá és kiszámíthatóbbá teszi."