ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.54
usd:
328.9
bux:
109453.39
2025. november 29. szombat Taksony
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója, a Mesterséges Inteligencia Koalíció elnöke beszédet mond a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium (MILAB) szakmai napján a HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetben (HUN-REN SZTAKI) 2025. június 2-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Mérföldkőhöz érkezett a HUN-REN megújítása

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Újabb fontos lépéshez érkezett a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat megújítása, a szervezetet irányító testület megtartotta alakuló ülését – mondta az InfoRádió kérdésére Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója.

Az Országgyűlés tavaly fogadta el a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatról szóló törvényt. A kutatási hálózat egy sajátos jogállású jogi személy, amelynek a közfeladata a kutatás és az ehhez kapcsolódó piaci tevékenység – mondta a HUN-REN vezérigazgatója.

Jakab Roland hangsúlyozta: „feladatunk, hogy az intézményeinken keresztül tudományos kutatásokat végezzünk, ennek érdekében fenntartsuk, működtessük és fejlesszük az ehhez szükséges infrastruktúrát, legyünk aktívak a tudományos kutatások, eredményeink hasznosítása érdekében. Erősítsük kapcsolatainkat külföldi és nemzetközi tudományos intézményekkel, szervezetekkel és az Európai Unió tudományos szervezeteivel, továbbá vegyünk részt a felsőoktatási intézményekben folyó doktori képzésben, illetve gondoskodunk arról is, hogy a kutatói utánpótlási rendszert működtessük.”

Október 27-től egy új időszámítás vette kezdetét, november 24-én immár új szervezeti formában ünnepélyes keretek között tartottuk meg az irányító testületünk alakuló ülését, amely a magyar kutatási hálózat legfőbb stratégiai irányító szerve, amely a tudomány és az üzleti élet vezetőjéből álló hétfős grémium – fogalmazott a vezérigazgató. A hálózat működését egy háromtagú felügyelőbizottság ellenőrzi.

Az alakuló ülést megelőzően az irányító testület és a felügyelőbizottság tagjait Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter köszöntötte, aki kiemelte a beszédében, hogy az irányító testületben a kutatói és vállalati kiválóságok a biztosítékai annak, hogy a magyar tudomány és kutatások ügyét előre viszik majd.

Jakab Roland kiemelte: „a HUN-REN a magyar kutatás és tudomány jövőjét meghatározó, kivételes felelősséggel szolgálja a hazai tudományos közösség fejlődését. Az irányító testület,a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat legfőbb irányítószerve a vonatkozó törvény alapján gyakorolja az alapítói jogokat, felel a szervezettel kapcsolatos stratégiai döntésekért. A magyar kutatási hálózat küldetése, hogy tudományos kutatásokkal és innovációs tevékenységekkel járuljon hozzá új eredmények létrehozásához, a nemzeti kultúra őrzéséhez, ápolásához, valamint az egyetemes tudomány és kultúra gazdagításához, ezáltal a magyar gazdaság és az egész magyar nemzet előtt álló társadalmi, gazdasági és környezeti kihívások megoldásához.”

A HUN-REN megújításával a hazai tudományos életben paradigmaváltás történt, és ebben az irányító testület megalakulása egy mérföldkő, egy új korszak a magyar kutatási innovációs ökoszisztéma zászlóshajójának a működésében – fogalmazott a vezérigazgató.

Mint mondta: „a magyar kutatási hálózatot a törvény nemes és rendkívül felelősségteljes küldetéssel bízta meg, amely egyszerre szolgálja a tudomány előrehaladását és a nemzet jövőjét. Tehát a cél teljesen világos, erősíteni a kutatói és gazdasági versenyképességünket, javítani a nemzetközi értékláncokba való bekapcsolódásunkat, és elősegíteni a tudományos hatás és értékteremtés növekedését. Ennek a végrehajtására az irányító testület különleges felelősséget kapott a törvényben.

Olyan működést építünk, amelyben a kutatók kevesebb adminisztrációval és nagyobb szakmai szabadsággal dolgozhatnak,

a digitalizáció, a gyorsabb döntéshozatal és az egységes erőforrástervezés a HUN-REN működését rugalmasabbá és kiszámíthatóbbá teszi."

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudomány    Mérföldkőhöz érkezett a HUN-REN megújítása

kutatás

jakab roland

hun-ren

kutatási hálózat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai tárgyalása a tervezettnél hosszabb ideig tartott. A külgazdasági és külügyminiszter üzent a találkozót félreértelmezőknek is.
 

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes újabb információkat osztott meg az orosz-magyar tárgyalásokról

A Kreml szerint a moszkvai orosz-magyar tárgyaláson a szankcióval sújtott orosz cégek kivásárlása is szóba került

Orbán Viktor Moszkvában – nem rejtette véka alá véleményét a német kancellár

Vlagyimir Putyin fogadta Orbán Viktort Moszkvában

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Az eddigi Baa2 szinten hagyta Magyarország adósbesorolását pénteken a Moody’s – jelentette be este a hitelminősítő. A besorolás negatív kilátása is megmaradt, ami továbbra is a leminősítés veszélyére utal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik

Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik

Ha meghitt, mégis pezsgő adventi élményre vágyik az ember, a Veszprémi karácsonyi vásár 2025 tökéletes úti cél lehet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Planes grounded after Airbus discovers solar radiation could impact systems

Planes grounded after Airbus discovers solar radiation could impact systems

Around 6,000 planes have been grounded to undergo an urgent software update after a vulnerability was identified.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 28. 21:19
Itt az európai szuperfegyver: a Michelangelo Dome - videó
2025. november 28. 21:00
Kelopátra fürdőszivacsa rejti a kínai harci repülőket
×
×
×
×