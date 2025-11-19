Magyar kutatók mesterséges intelligencia segítségével kerültek közelebb az emberi látás megértéséhez

Az emberi agy kétirányú kapcsolatokkal sűrűn összekötött területek hálózata, ahol az ellentétes irányú kapcsolatok jellege és szerepe még messze nem tisztázott - írták a közleményben. "Amikor valamit meglátunk, az agyunk több szinten dolgozza fel az információt: az egyszerű formáktól a bonyolultabb fogalmakig" - magyarázták, hozzátéve, hogy az AI eddigi képfelismerő rendszerei, amelyek például felismernek egy kutyát a telefon fotóján, egyirányú feldolgozással működnek: az információ csak alulról felfelé halad. Az emberi agy viszont kétirányban dolgozik: nemcsak az alakítja az idegsejtek válaszát a feldolgozás adott szintjén, hogy a korábbi szintek mire jutottak, hanem az is, mi fog történni a következő feldolgozási szinten.

"Ez azt jelenti, hogy az agy mindig figyelembe veszi a környezetet és a kontextust is: nemcsak azt, hogy mit látunk, hanem azt is, mit jelent az, amit látunk (a meglátott kutya barát vagy ellenség, közelít vagy távolodik). Ennek a következménye pedig drámai: a neurális kódot nem csak az határozza meg, ami a feldolgozásban az adott feldolgozási szint előtt történt, hanem az is, ami a feldolgozás következő lépéseiben történik." A HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatói által kifejlesztett modell ezt a kétirányú információáramlást utánozza,

azaz egy olyan AI-modellt hoztak létre, amely nemcsak lát, hanem az emberi agyhoz hasonlóan értelmez is.

A közlemény szerint ennek segítségével nemcsak az idegrendszer információfeldolgozási folyamatait tudják precízebben feltárni, hanem megbízhatóbb és rugalmasabb gépi látási rendszereket is készíthetnek a kutatók.

"Csikor Ferenc és munkatársai munkájukban arra világítottak rá, hogy az idegrendszerünk összetettebb feladatot old meg, mint a telefonunkban rejlő képfelismerő algoritmus. Az idegrendszer ugyanis rugalmasan kíván megfelelni többféle kihívásnak, a megfigyelt állat típusának megállapításán túl arra is, hogy eldöntse, az állat barát vagy ellenség, felénk mozdul vagy tőlünk el. Ahhoz, hogy rugalmasan tudjunk alkalmazkodni a különféle igényekhez, a hagyományos mély diszkriminatív modellek nem megfelelőek, helyettük a mély generatív modellekhez kell fordulni. A HUN-REN Wigner FK kutatói szerint a jövőben ezek az új AI-modellek ellenállóbbak lehetnek hibákkal vagy támadásokkal szemben, kevesebb felcímkézett tanítóadatból is tanulhatnak, valamint

sokkal pontosabb gépi látási rendszereket tehetnek lehetővé."

A kutatók eredményeiket a Nature Communications című folyóiratban pénteken tették közzé.