2025. november 19. szerda Erzsébet
Nyitókép: Unsplash

Egészen extrém allergiát okozott a kullancscsípés egy férfi szervezetésben – az életébe került

Infostart

Az Amerikában őshonos kullancsfaj csípése meglepő hatással lehet az emberre: húsallergia alakulhat ki, ami a jelek szerint akár végzetes súlyosságúvá is fajulhat.

Egy új esettanulmány alapján négy órával azután betegedett meg súlyosan egy 47 éves New Jersey-i férfi, hogy egy családi kempingezésen steaket evett – írja a ScienceAlert cikke nyomán a 24.hu.

A férfi másnapra látszólag jobban lett, azonban pár héttel később egy hamburgerezést követően anafilaxiás sokkot kapott és meghalt.

A boncolás során kiderült, hogy az egyébként egészséges családapánál súlyos vöröshús-allergia alakult ki, amit az Amblyomma americanum nevű kullancs csípése okozott nála.

Nem ez az első eset, hogy ennek a kullancsfajnak a csípése következtében húsallergia alakult ki valakinél, az utóbbi másfél évtizedben amerikaiak százezreit érintette a jelenség.

A Virginiai Egyetem allergológusa, Thomas Platts-Mills szerint fontos, hogy mind az orvosok, mind a betegek tisztában legyenek az érzékenység kialakulásának kockázatával azokon a területeken, ahol a faj előfordul. Hangsúlyozta: ha emlősök húsának fogyasztása után néhány órával váratlanul súlyos hasi fájdalom jelentkezik, akkor meg kell vizsgálni, hogy nem alakult-e ki érzékenység az alfa-gal-oligoszacharidra.

Az alfa-gal egy olyan cukor, amely számos emlősfaj sejtmembránjában megtalálható, az emberben viszont nincs jelen.

Ha egy kullancs a csípése révén közvetlenül bejuttatja az anyagot a véráramba, az immunválaszt vált ki, potenciálisan allergiás reakciót okozva a következő találkozáskor, például marha-, bárány- vagy sertéshús, illetve tej vagy sajt fogyasztásakor.

Az allergia következtében jelentkezhet kiütés, tüsszögés, orrfolyás, fejfájás, hasi fájdalmak, hasmenés, ájulás, hányinger, hányás, valamint az ajkak, a torok, a nyelv vagy a szemhéjak duzzanata. A tudósok gyanítják egy ideje, hogy potenciálisan veszélyessé is válhat ez az állapot,

viszont a mostani az első bizonyított és dokumentált esete annak, hogy az így kialakuló érzékenység akár életveszélyes is lehet.

A vizsgálatot végző kutatócsoport megállapította, hogy a férfi triptazszintje meghaladta a 2000 nanogrammot milliliterenként, ami rendkívül magas érték még a halálos anafilaxiás esetekben is. Az elhunyt és felesége eredetileg úgy hitték, hogy a bokájukon lévő csípések atkáktól származnak, ám ez egy, az amerikai keleti partvidéken gyakorinak számító félreazonosításnak minősült, a valódi tettesek az említett kullancsok fiatal példányai voltak.

Minden jel arra utal, hogy az Amblyomma americanum észak felé vándorol, valószínűleg azért, mert rendkívüli mértékben elszaporodott a régió szarvasállománya, melyek a vérszívók legfőbb gazdái. Ugyanakkor a kialakuló húsallergia más, Ausztráliában és Eurázsiában élő kullancsokkal is összefüggésbe hozható.

