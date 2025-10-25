ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 25. szombat
coli baktérium
Nyitókép: Pixabay

Felfedezték a legvezetőképesebb baktériumot

Infostart

Mikrobiológusok új baktériumfajt, fedeztek fel, amely élő áramvezetéknek tekinthető. Az új faj anyagcsere-potenciálját tekintve kiemelkedik az összes többi ismert kábelbaktérium közül, és egyedi genetikai szerkezete hasznos lehet a bioelektronika fejlesztésében.

A kábelbaktériumok hosszú sejtláncokként működnek és akár több centiméteresre is kiterjedhetnek az üledékben és képesek vezetni az áramot. A sötétebb, oxigénszegény iszaprétegekben egyes sejtek „belélegzik” a szulfidot, elektronokat vonnak ki belőlük. Akik pedig felül vannak átadják az oxigénnek ezeket az elektronokat. Így az egész szál drótként működik, összekapcsolva a mély oxigén nélküli kémiát a felszíni oxigénreakciókkal. Az ilyen baktériumok azon képessége, hogy jelentős távolságokon keresztül is képesek részt venni redukciós-oxidációs reakciókban, kulcsszerepet biztosít számukra az üledék geokémiájában és a tápanyag-körforgásban.

A baktérium lánc úgy viselkedik, mintha egy elektromos áramkör lenne.

A bakteriális munkamegosztását az elektronok sok sejten keresztüli áramlása hatja, ez nem tapasztalható a fejlett többsejtű életen kívül. A kábelbaktériumnak eddig ismert 25 fajukat két nagy nemzetségbe sorolják, a sósvízi Electrothrixbe és az édesvízi Electronemába.

A hvg.hu cikke szerint egy belga mikrobiológusokból álló csapat az oregoni Yaquina-öböl üledékében új fajt talált 2019-ben. Ezt a helyet már korábban is az elektromosan aktív baktériumok élőhelyének tekintették, de az újonnan felfedezett törzs kapcsán a kutatók úgy döntöttek, megpróbálják laboratóriumban kitenyészteni, hogy tüzetesebben megvizsgálhassák őket. Amerikai és osztrák kutatók mikroszkóp alatt a baktériumok szálain a kábelbaktériumok árulkodó külső bordáit fedezték fel. Kiderült, hogy vezetőképes szálaik vannak, amelyek átengedik az elektromosságot és akár háromszor szélesebbek mint az eddig ismert fajoké.

A szélesebb, hangsúlyos felszíni bordák nagy vezetőképességű szálakat tartalmaznak, amelyek szinte vezetékként működve hatékonyan szállítják az elektronokat.

A tudósok úgy vélik, hogy ez a baktérium az „anyagcsere-potenciálját tekintve kiemelkedik az összes többi ismert kábelbaktérium-faj közül.A törzs genetikailag elég egyedi ahhoz, hogy saját nevet kapjon. Electrothrix yaqonensisnek nevezték el a Yaquina őslakos amerikai törzs tiszteletére. Máig csak néhány kábelbaktériumot sikerült genetikailag szekvenálni, és ez az új faj arra utal, hogy evolúciós fájuk gazdagabb lehet, mint azt korábban gondolták.A kutatók szerint a felfedezett faj viselkedése olyan célokra is kihasználható lenne, mint az élelmiszer-biztonság vagy a környezet megtisztítása.

Tudomány    Felfedezték a legvezetőképesebb baktériumot

baktérium

mikrobiológia

elektron

