2025. augusztus 10. vasárnap Lőrinc
Nyitókép: Unsplash

Már alkalmazáson keresztül is kérhetünk segítséget a kullancsok azonosításához

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A HUN-REN Ökológia Kutatóközpont szakértője az InfoRádióban arról beszélt, hogy hazánkban is egyre gyakrabban bukkannak fel potenciálisan veszélyes, invazív kullancsfajok, a kutatók számára pedig értékes minden lakossági észlelés, hiszen ezek alapján tudják feltérképezni, hogy hol milyen a helyzet.

Már a PragmaTick mobilalkalmazás is segíti a Kullancsfigyelő oldal mellett a nem őshonos, Hyalomma kullancsok monitorozását, amelyet a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont (HUN-REN ÖK) szakemberei végeznek. Az alkalmazást, amely iOS és Android operációs rendszeren is elérhető, az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium és az európai uniós Pragmatick cost pályázat segítségével alkották meg a HUN-REN ÖK Evolúciótudományi Intézet kutatói egy informatikus csapat segítségével.

„A Kullancsfigyelő program célja, hogy ne csak a kutatóknak kelljen mindenhová kimenni és példányokat begyűjteni, hanem a lakosság segítségével válhat könnyebbé és hatékonyabbá a monitorozás" – mondta az InfoRádióban Szabó Éva.A HUN-REN Ökológia Kutatóközpont szakértője elárulta, hogy a négy éve indult program leginkább a Magyarországon nem őshonos fajokra koncentrál, ezeket gyűjti be állampolgári segítséggel.

Az emberek a fotókat vagy magát a megtalált példányt is beküldhetik, amit aztán a kutatók megvizsgálnak, és visszajelzést adnak róla. A szakértő szerint ebből tudnak az Ökológia Kutatóközpont munkatársai egy olyan térképet kialakítani, amelyen látszik egyrészt az aktuális kullancshelyzet, másrészt pedig, hogy

hol bukkanhatnak fel esetlegesen olyan fajok, amelyekkel ritkábban találkozhatunk és veszélyt jelenthetnek.

Szabó Éva elmondta, vannak olyan invazív kullancsfajok, amelyek veszélyt is jelenthetnek. Példaként a sokat emlegetett Hyalomma kullancsokat hozta fel, amelyek jóval délebbre őshonosak, viszont amelyek az enyhébb őszök és telek miatt nálunk is egyre gyakrabban jelennek meg, és fennáll a veszélye, hogy tartósan megtelepszenek. Azért minősülnek potenciálisan veszélyesnek, mert hordozhatják a kongói vérzéses láz vírusát, ami – a szakértő szavai szerint – súlyos betegség, az ebolával van egy súlycsoportban.

A PragmaTick mobilalkalmazás hasonlóan működik, mint a Kullancsfigyelő program, csak sokkal gördülékenyebben, egyszerűbben lehet általa beküldeni a kutatókhoz a fotókat, mintákat, bárhol találkozzon is az ember a vérszívóval. Ha valaki felfedez magán, a háziállatán, vagy akár a növényzetben egy példányt, lefotózza és elküldi a fotót, akkor a kutatóközpont munkatársai meg tudják mondani, hogy milyen fajjal találkozott. Ezenkívül rengeteg ismeretterjesztő anyag is megtalálható az applikációban, amikkel többek között a tévhiteket igyekeznek eloszlatni a tudósok.

A kullancsok elleni védelem kapcsán Szabó Éva elmondta: a legfontosabb védekezés a megelőzés. Számos különböző spray, krém és más eszköz elérhető, amelyek sokszor igazán hatékonyak, de egyik sem nyújt százszázalékos mentességet. Ezért ha erdőben, mezőn kirándultunk, vagy akár egy parkban piknikeztünk, át kell nézni a teljes testfelületünket vérszívók után, és minél gyorsabban eltávolítani, ha találunk – tette hozzá.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Tudomány    Már alkalmazáson keresztül is kérhetünk segítséget a kullancsok azonosításához

