Váratlan információk az ókori Babilonról, a szakértők is meglepődtek

A mindeddig ismeretlen, 250 soros dicsőítő ének a Krisztus előtti ezredik év körül születhetett.

A tájékoztatás szerint az Irak című szaklapban (Cambridge University Press) nyilvánosságra hozott felfedezés a Bagdadi Egyetemmel együttműködésben volt lehetséges.

"Lenyűgöző himnuszról van szó, amely Babilont legnagyobb virágzásában írja le és betekintést enged lakói életébe is" - mondta Enrique Jiménez, az LMU Assziriológiai Intézetének ókori keleti irodalommal foglalkozó professzora, a vonatkozó tanulmány egyik fő szerzője.

#A Babylonian hymn lost for a millennium has been fully deciphered, offering rare insights into ancient urban life, gender roles, and the natural landscape of the world’s first metropolis. https://t.co/CE1ReiWRqw https://t.co/de5zcp5SBR

Babilont nagyjából Krisztus előtt 2000 körül alapították az akkori Mezopotámiában. Egykor a világ legnagyobb városa, igazi kulturális metropolisz volt, ahol olyan művek születtek, amelyek ma a világirodalom részei, mint például a Gilgames-eposz.

A szöveget egy olyan babiloni írta babiloni nyelven, aki a városát akarta magasztalni. "A szerző leírja az épületeket a városban, de azt is, hogy az Eufrátesz-folyó miként hozza el a tavaszt és hogyan borulnak zöldbe a mezők. Lenyűgöző. Mezopotámiából ugyanis csak kevés természetleírás maradt ránk" - mondta Jiménez.

A babilóniai nőkről, a papnői szerepükről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló információk is meglepték a szakértőket, hiszen korábban nem voltak ismertek erről szóló szövegek. A himnusz mindemellett betekintést nyújt a városi társadalom együttélésébe is. A lakosokat a szövegben például úgy jellemzik, hogy tisztelettel viselkednek az idegenekkel.

Babylon, a small port town situated on the Euphrates River, grew to become one of the most prosperous cities within Mesopotamia. Today, Babylon is located within modern-day Iraq, roughly 50 miles south of Baghdad. The city originally dates to around 2,000 BC, and over several… pic.twitter.com/HTPS9LGmdz