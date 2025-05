Misztikus fénycsík ragyogta be a csillagos eget – videók

Gyönyörű sarki fényt, majd rejtélyes, fehér fénynyalábot figyeltek meg május 17-én az Egyesült Államok területéről – számol be róla a Space.com, amit a 24.hu szemlézett.

Mint írják, az auroráért egy koronakidobódás (CME) okozta G2-es osztályú geomágneses vihar volt felelős, a CME május 12-én történt a Nap északi féltekén. A szakértők eleinte arra számítottak, hogy az esemény töltött részecskéi elkerülik a Földet, ám végül elérték bolygónkat, felerősítve a sarki fényt.

A fehér fénycsík eredete már titokzatosabb volt az amatőr csillagászok számára. A jelenséget Coloradóból és más államokból is észlelték, és eleinte többen azt hitték, hogy a STEVE nevű ritka légköri eseményt látják.

Mike Lewinski fotós szerint a sarki fény alacsonyan hullámzott az északi horizonton, amikor hirtelen felbukkant egy a rakéták visszatérésére emlékeztető, lefelé áramló nyaláb az égen. A fotós a coloradói Crestone felett örökítette meg az eseményt, lásd alább:

During the storm, auroras appeared over more than a dozen US states as far south as New Mexico. There was also something more. A white plume bisected the sky, puzzling observers who at first thought it might be a strange form of STEVE. Mike Lewinski photographed the display from… pic.twitter.com/cM5xy7Dz2p