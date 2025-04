Az Amazon versenyre kel a SpaceX-szel – videó

A United Launch Alliance (ULA) rakétatársaság Atlas V rakétája 27-et juttatott fel az Amazon Kuiper típusú műholdjaiból, amelyek a Neptunusz pályáján kívül található kisbolygóövről kapták a nevüket. A pályára állított műholdak közel 630 kilométeres magasságban keringenek majd.

The first 27 satellites for Amazon's Kuiper broadband internet constellation were launched into space from Florida, kicking off the long-delayed deployment of an internet-from-space network that will rival SpaceX's Starlink https://t.co/rUXS86mNIG pic.twitter.com/xh7EnT3VQv