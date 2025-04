Tényleg a hidrogéné a jövő, de még nem most

Az ember már igen rég használja a hidrogént energiatermelésre, mint Kriston Ákos, a Magyar Földgáztároló vezérigazgatója az InfoRádióban elmondta, egy korábbi konferencián már olyan hidrogén-előállító berendezést is bemutattak, amely évek óta le volt selejtezve.

„A gőzreformációt már nagyon régóta használják a százhalombattai olajfinomítóban is, de az acéliparban és a vegyiparban is régóta használjuk a hidrogént. Ami az utóbbi években jött be, az a tiszta vagy zöld energiával előállított hidrogén, nem fosszilis alapanyagból, hanem például vízből. Igazából erre mondhatjuk, hogy viszonylag új technológia ipari méretekben, és nem is elterjedt, drága és körülményes, kevesen gyártják, a technika nem annyira kiforrott, bár egyre inkább az” – mutatott rá.

Beszámolt arról is, hogy a Magyar Földgáztárolónak is van egy ehhez kapcsolódó projektje, több évig telepítették a technikát, most próbálgatják az üzemeltetést Kardoskúton a föld alatti gáztárolóban. Ez tulajdonképpen négy projektet jelent:

egy két megawattos elektrolizáló telepítése, itt villamos energia segítségével vizet bontanak, és hidrogén, valamint oxigén keletkezik. kutatási projekt: kőzetmintákat vizsgáltattak laborban, hogy megnézzék, a kőzetben a hidrogén mit okoz az első projekt továbbvitele: kutatás arról, mire lehet még használni a technológiát (anyagbevonatolás, robottal kenőanyagot felvinni csővezeték belsejére), de lesz egy üzemanyagcella is, hidrogénből elektromos áramot lehet majd előállítani nemzetközi konzorcium 2029-ig (ciklikus besajtolás, kitárolás)

Hosszú távon az a cél és a vízió, hogy a földgáztárolóban hidrogént is lehessen tárolni, amelyből elektromos áram alakítható, majd ebből az áramból szükség esetén újra hidrogén.

Bízik benne, hogy mivel a technológia megvan, majd meg is fogja érni az alkalmazása,