Emléknap 80 - Történész: A lengyel-orosz történelmi sérelmek máig mérgezik a két nemzet viszonyát

1943. április 13-án történt meg a katyni tömegmészárlás feltárása, maga a gyilkosságsorozat, amelyben mintegy 22 ezer lengyel tartalékos tiszt, hadifogoly lelte halálát az NKVD - orosz belügyi alakulatok - által.

A halottakat jeltelen tömegsírokban helyezték el, ezeket találták meg az előnyeromuló náci német hadak; április 13-án adott hírt először erről a berlini rádió.

"Így, ezen a napon tudta meg a világ, mi történt három évvel korábban az egyébként nagyon keresett lengyel hadifoglyokkal. A kivégzési parancs arról szólt, hogy ezekből a lengyel hadifoglyokból szovjet szemmel reménytelen volt, hogy valaha is szovjetbarát lengyeleket faragjanak, bármilyen átnevelőtáborba is küldenék őket, ezért legjobb, ha nem foglalkoznak velük, golyó általi halálra ítélik őket a katyni erdőben vagy Harkiv mellett; de Szmolenszk környékén is történtek gyilkosságok" - részletezte az InfoRádió megkeresésére Mitrovits Miklós történész, Lengyelország-szakértő.

Ezek a gyilkosságok is hozzájárultak ahhoz, hogy a lengyelek olyan viszonyban legyenek az oroszokkal, mint amit most, az ukrajnai háború kapcsán láthatunk. A történész megfogalmazása szerint "erősen rányomta a bélyegét" az esemény a kapcsolatokra, és ezt később, a '45 utáni lengyel kommunista vezetők is időnként felhozták Moszkvának, mondván, rendezni kellene ezt a kérdést, amely miatt a lengyel társadalom igencsak szovjetellenes. De a dolog sokkal korábbra is visszanyúlik.

"Korábban, már a XIX. századi lengyel felkelések leverésekor is több ezer lengyelt deportáltak Szibériába, és rengeteg felkelő vesztette életét a cári időkben a varsói Citadella börtönében. Ám ilyen tömeges, megtervezett gyilkosságsorozat nem volt korábban" - mutatott rá.

A részletekbe menve Mitrovits Miklós elmondta,

minden szovjet pártfőtitkárnál volt egy 1-es számú titkos dosszié, amit nem a levéltár őrzött, hanem maga a kabinetvezetői szoba, annak is a páncélszekrénye; ez a dosszié volt a katyni dosszié.

Ebben szerepeltek a parancsok, a végrehajtásról szóló anyagok.

"Ezt Borisz Jelcin, az Orosz Föderáció első elnöke nyújtotta át az akkori lengyel elnöknek, Lech Wałęsának a '90-es évek elején. Ekkortól tudjuk dokumentáltan is, hogy mi, mikor és hogyan történt" - tette hozzá.

A kapcsolatot viszont nem sikerült rendezni. A putyini rendszerben az orosz hivatalos történetírás, amely nagyban függ az elnöki hivataltól és magától Vlagyimir Putyintól is, elkezdte a katyni tömegmészárlást - ahogy a történész fogalmazott - elmaszatolni, lényegében tagadni az események tömeggyilkosság-jellegét, az emberiesség elleni bűncselekmény mibenlétét, amit a lengyelek mindig hangsúlyoztak.

"Tehát látszik, hogy nem az van, mint a német-lengyel relációban egy történelmi megbékélés" - mondta Mitrovits Miklós, hanem arról, hogy az oroszok a 2010-es évektől kezdve próbálta Oroszország eltussolni az ügyet, ami Lengyelországban "nem aratott nagy népszerűséget". A lengyel-orosz történelmi sérelmek máig mérgezik a két nemzet viszonyát - mondta a szakértő. "Soha ne ismétlődhessen meg!" - A lengyel elnök szót kér Meg kell büntetni az Ukrajnában elkövetett orosz bűntetteket, hogy soha többé ne ismétlődjenek meg az 1940-es katyni mészárláshoz hasonló borzalmak - jelentette ki Andrzej Duda lengyel elnök csütörtökön, a katyni vérengzés áldozatainak emléknapján. Az államfő a varsói Katyni Múzeumban rótta le tiszteletét az egykori tömeggyilkosság áldozatainak emléke előtt. Beszédében rémisztőnek nevezte az orosz megszállás alatt álló, illetve orosz támadások sújtotta ukrajnai területeken, köztük a Kijev melletti Bucsában készült felvételeket, párhuzamot vonva az 1940-es és a mai események között. "Azt szokták mondani, hogy ott (Ukrajnában) katyni módra gyilkoltak meg embereket" - jelentette ki Duda. "Láttuk a bucsai pincékben tarkón lőtt, hátrakötött kezű embereket" - mondta, az egykori szovjet Belügyi Népbiztosság (NKVD) által elkövetett rémtettekre utalva. Mint hangsúlyozta, az Ukrajnában elkövetett bűntettek "igazságért, a tettesek igazságos elítéléséért kiáltanak". A lengyel elnök szerint a világ felelőssége, hogy kiderítsék az elkövetők kilétét, fogják el és ítéljék el őket, és hajtsák is végre a "szörnytettekért kimért szigorú büntetéseket". A katyni mészárlás emléknapja kapcsán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi médiában azt írta: az ukrán nép "egyesül a gyászban a lengyel testvérnemzettel", tiszteleg a Szmolenszk melletti Katyn áldozatainak emléke előtt. (MTI)

