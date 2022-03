A lopakodó omikron által bevett országok adatai alapján jósolták meg a járványjövőt

Sem a kórházi kezelést igénylő súlyosságú fertőzések száma, sem a halálozások száma nem ugrana meg akkor sem, ha a BA.2 lenne a domináns törzs, derül ki friss kutatási eredményekből a CNN cikke szerint.

"A BA.2 egyre több esetet okoz, de nem olyan tempóban megugorva, mint azt annak idején a BA.1 kapcsán tapasztaltuk" - mondta Angela Rasmussen, a kanadai Saskatchewan Egyetem Oltóanyag és Fertőző Betegségek Szervezetének virológusa. Ez azért lehet így, mert sok országban, például az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Dániában a BA.2 a BA.1 után sok immunis emberbe ütközik.

"Olyan közel vagyunk az »eredeti« omikron-hullám csúcsához, hogy sok beoltott, sőt emlékeztető oltást is kapott ember van, és sok olyan is, aki átesett az omikronon. Most mindezeknek az embereknek viszonylag magas semlegesítő antitestszámuk lesz, amelyek védelmet nyújtanak a fertőzés ellen" - mondja Rasmussen.

Nem súlyosabb az okozott megbetegedés

Az első új tanulmány Dél-Afrikából származik, ahol a BA.2 gyorsan terjedve az új fertőzések 27 százalékáról 86 százalékra emelkedett egyetlen februári hét alatt. A kutatók több mint 95 ezer pozitív teszthez kapcsolódó esetet vizsgáltak.

Az érintettek nagyjából azonos arányban kerültek kórházba BA-1 és BA.2 esetében is,

a kórházi fertőzéseket a BA.1-es mutáció okozta. A kutatók figyelembe vették azokat a faktorokat, amelyek befolyásolhatják egy személy súlyos megbetegedésének kockázatát, és ezek ismeretében nem találtak különbséget a BA.1 és a BA.2 által fertőzöttek kórházi kezelésének kockázatában. A mindkét mutáció okozta fertőzéseknél a kórházba került embereknek ugyanúgy nagyjából egynegyede volt teljesen beoltva.

Nicole Wolter, a tanulmány vezetője szerint a BA-2 nem újabb hullámot okozott a járványban, csak hosszabb lecsengést.

Az újrafertőződés lehetséges, de ritka

A dán Statens Serum Intézet tanulmánya a BA.2-vel való újrafertőződés kockázatát vizsgálta korábbi BA.1 vagy delta okozta megbetegedés után. A tanulmány megállapította, hogy azok, akik nemrégiben omikron vagy delta által okozott fertőzésen estek át, újra megfertőződhetnek a BA.2 alváltozattal, de az ilyen esetek ritkának tűnnek,

leginkább azokat sújtják, akik nincsenek beoltva,

és többnyire enyhe fertőzéseket okoznak.

A BA.2 jelenleg domináns törzs Dániában, január második hetében előzte meg a BA.1-et. Az újrafertőződés kockázatának vizsgálatához a kutatók több mint 140 ezer mintát fésültek át, amelyeket az omikron dominánssá válásának időszakában, 2021. november vége és 2022. február közepe közötti fertőzésekből szekvenáltak, hogy megtalálják azokat az embereket, akiknél 20-60 nappal egy korábbi fertőzés után újabb pozitív tesztet végeztek.

Összesen 263 újrafertőzést találtak, amelyek közül 190-et a BA.2-es variáns okozott. 140 esetben a beteget a delta változat által okozott fertőzést követően a BA.2 fertőzte meg. 47 olyan eset volt, amikor az embereket először a BA.1, majd a BA.2 alváltozat fertőzte meg.

A kutatók ezután alaposabban elemezték ezt a 47 újrafertőzést, és azt találták, hogy az esetek többsége fiatalt érintett, harminc 20 év alattit találtak köztük. Az újrafertőzöttek egyike sem volt 40 évnél idősebb, és szinte mindannyian - a 47 személyből 42 - oltatlanok voltak.

Enyhe a lefolyása és az oltás sokat segít a védekezésben

Az újrafertőződéses esetek többnyire enyhék voltak; 28 embernek tünetmentes vagy enyhe tünetes volt a betegsége. Öt embernél a tünetek közepesen súlyosnak, influenzaszerű tünetekhez hasonlónak minősültek.

Az újrafertőzöttek között nem jelentettek kórházi kezelést vagy halálesetet.

A tanulmány azt mutatja, hogy az újrafertőződés előfordulhat olyan embereknél, akik nemrég gyógyultak ki a BA.1-ből, de ez elég ritka. Bár a BA.2 újrafertőződés kockázata fennáll, a teljes populációhoz viszonyítva ez a kockázat kicsi, és a közelmúltbéli emlékeztető oltás vagy BA.1-es fertőzés ezt is csökkenti.

