A kutatókat is meglepte, mire jut a koronavírus a maszk hiányában

A német Max Planck Intézet kutatói nemrég egy sor elemzést végeztek el azzal kapcsolatban, hogy még pontosabb képet kapjunk arról, miként tudjuk megvédeni magunkat a koronavírussal szemben.

A rossz hír, hogy a 1,5 méteres távolságtartás nem elegendő – idézi a hvg.hu az eredményeket. Sőt, gyakorlatilag a 3 méter sem, a modellezések alapján ugyanis ilyen távolságból kevesebb mint 5 perc alatt fog 100 százalékos valószínűséggel megfertőződni egy olyan ember, aki még nem vette fel a védőoltást, és egy fertőzött közelében áll.

Hozzáteszik: jó hír ugyanakkor, hogy a szakemberek szerint, ha mindketten jól illeszkedő, helyesen viselt FFP2-es maszkot viselnek, akkor a fertőzés kockázata drámaian lecsökken. Ha a fertőzött és a nem fertőzött egyén is ilyen arcmaszkot visel, a fertőzés kockázata 20 perc elteltével még a legrövidebb távolság esetében is alig haladja meg az egy ezreléket. Ha a maszk nem illeszkedik jól az arcukra, a fertőződés esélye 20 perc elteltével 4 százalékra nő. Amennyiben orvosi maszkot viselnek, ez az arány legfeljebb 10 százalék. Még a rosszul illeszkedő maszkok is jelentősen csökkentik a fertőzés kockázatát. Birte Thiede / MPIDS

Az intézet kutatói megjegyzik, hogy az általuk leírt adatok a fertőződés maximális valószínűségét írják le, a való életben azonban ennek az esélye 10-100-szor kisebb lehet.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: ER_Creative/Getty Images