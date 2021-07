Újabb koronavírus-variáns fenyeget: már terjed a lambda

Leginkább Dél-Amerikában terjedt el ez a variáns, amely már a világ 27 országában van jelen: első megjelenése 2020 augusztusára datálható, de egyre több és több esetet okoz. Már Európában is megjelent, ahol a delta magában is elegendő fejfájást okoz, a lambda pedig sötét ló, mivel még nem kutatták elég extenzíven, nem lehet tudni, mis is várható tőle – írja a Euronews.

Peruban mindenesetre már dominánssá vált a törzs, az új esetek 82 százalékát okozva május és június folyamán. Nyolc országban van jelen Dél-Amerikában és a karibi térségben, bár a Pánamerikai Egészségügyi Szervezet (PAHO) értékelése szerint Perun kívül egyelőre sporadikus az előfordulása. Ennek némiképp ellentmond, hogy május-június folyamán Chilében az esetek 31 százalékáért felelt a variáns.

Jairo Mendez, a PAHO szakértője szerint egyelőre nincs arra bizonyíték, hogy jobban terjedne a lambda, mint a korábbi variánsok. "Lehetséges, hogy gyorsabban terjed: ez olyan jelenség, amely nincs jól tanulmányozva és dokumentálva, és nem tudjuk összehasonlítani más változatokkal, például a gammával vagy a deltával" – mondta.

Nagy-Britanniában is megjelent már a variáns: ottani értékelés szerint

feltételezhető a gyorsabb terjedés mellett az is, hogy a lambda ellenállóbb a semlegesítő antitesteknek,

de mindenképpen szükség van még további vizsgálatokra a témában. A New York-i Egyetem kutatása ugyanakkor azt sugallja, hogy az oltások védelmet nyújtanak ezzel a variánssal szemben is.

Egy potenciálisan veszélyes új variáns terjedése nem jó hír akkor, amikor a deltával küzd a világ, amely gyorsabban terjed a korábbi változatoknál. A variánsokkal szembeni védelmet a minél magasabb átoltottság adja – tudósok szerint a teljes világ 70 százalékos átoltottsága jelentheti a nyájimmunitást. Ehhez képest jelenleg a világ lakosságának alig 10,4 százaléka van beoltva, ami egyes fejlődő országokban a valóságban 0,9 százalékot jelent. Sok fejlődő országban még az egészségügyi dolgozókat és az időseket sem sikerült eddig immunizálni.

Nyitókép: MTI/EPA-ANSA/Alessandro Di Marco